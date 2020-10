“DOVE L’ANIENE INCONTRA IL TEVERE” è il titolo del terzo ed ultimo evento del 2020 del progetto triennale REGINA AQUARUM, che gli artisti – musicisti e performers – metteranno in scena domenica 18 ottobre a partire dalle ore 16 nella riserva naturale Parco “Valle dell’Aniene” (ingresso da via Val d’Ala, 19) che si estende per 650 ettari lungo il corso del fiume Aniene sino alla sua confluenza con il Tevere. Nel tratto urbano la riserva è divisa in tre parchi: il parco della Cervelletta (nel IV Municipio), il parco dell’Acqua Sacra ed il Pratone delle Valli (nel III Municipio).

Quest’ultimo è stato scelto come luogo per una passeggiata-evento musicale itinerante accompagnata dal gruppo SUN SOUND PROJECT, fondato da Marilia Vesco, con Cecilia Sanchietti e Davide Grottelli e con la partecipazione della BodySband di Ciro Paduano. Il racconto, ispirato dalla storia dei luoghi, coinvolgerà i partecipanti che saranno protagonisti del finale.

Percussioni realizzate con oggetti riciclati saranno infatti a disposizione dei presenti che potranno unirsi ai performers ed evocare i suoni dell’acqua e i ritmi della natura. La passeggiata inoltre sarà arricchita dalla rilettura dello spettacolo CONTROCORRENTE guidata dalla voce di Massimiliano Finazzer Flory e accompagnata dalle musiche di Astor Piazzolla suonate da Sergio Scappini.

Con il progetto Regina Aquarum, l’Associazione TEVERETERNO ripropone le esperienze maturate in 15 anni di attività nella convinzione che l’arte sia un indispensabile catalizzatore per la rigenerazione urbana e per la conoscenza dello spazio pubblico fluviale. Il progetto è risultato vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020 – 2021 – 2022”. Fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Arte, musica e teatro sono le espressioni artistiche protagoniste di questa stagione che, ad oggi, ha coinvolto alcuni degli ambiti fluviali più significativi: dal Parco di Tevere Magliana a Piazza Tevere, sino al Parco Valle dell’Aniene, idealmente connessi come spazi per la socialità ed espressione di multiculturalità.

Il programma

– Raduno al Parco da via Val d’Ala alle ore 16 con registrazione obbligatoria per gestire il corretto distanziamento sociale e le misure di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19.

– Passeggiata/racconto “la Regina e il pescatore” ispirato dal paesaggio naturale e dalla storia urbana dei luoghi.

– I Sun Sound project aspetteranno i partecipanti al pontile per dialogare con i ritmi della natura e parteciperanno attivamente ai ritmi e ai suoni al calar del sole.

– Si ritornerà verso il grande spazio circolare di partenza per la rilettura dello spettacolo CONTROCORRENTE guidata dalla voce Massimiliano Finazzer Flory e accompagnata dalle musiche di Astor Piazzolla suonate da Sergio Scappini.

– Performance finale della BodysBand con Ciro Paduano, Marzia Mencarelli, Dario Balleggi, Giulio Porega.

Conclusione dell’evento prevista per le 18.00

SUN SOUND PROJECT

È un progetto di Marilia Vesco, che nasce insieme a diversi musicisti con i quali collabora da anni, la cui particolarità è la creazione di musica dell’improvvisazione e del ritmo per particolari contesti naturalistici al sorgere o al calar del sole e accompagnata da un racconto.

Marilia Vesco. Architetto, cantante, compositrice, autrice e polistrumentista. Il suo percorso musicale spazia tra la musica corale, il jazz e la musica popolare internazionale.

Presente in diverse rassegne Jazz internazionali e della musica d’autore (New Orleans Jazz Ascona, Music Forum, Lucca Jazz Donna, Premio Lunezia). Il suo primo disco jazz “Oh! Lady Be Good”, accolto positivamente dalla critica del settore, ha condotto alla produzione di “Marilia’s city” dove sonorità classiche, etniche e jazz si fondono insieme.

Cecilia Sanchietti Batterista, compositrice, didatta. Vincitrice della TOP Jazz 2019, Nuovo Talento Italiano. Premio SIAE 2019. Vincitrice per Sabian brand del contest internazionale NYC “HLGC 2017”, diretto a batteriste da tutto il mondo. Compositrice e leader di due Album, entrambi presentati in tour internazionali.

Davide Grottelli. Compositore, musicista flautista e sassofonista. Ha scritto musica per la danza e per il teatro e collaborato a diverse trasmissioni televisive Rai e Mediaset e con artisti come: Tullio De Piscopo, Ettore Fioravanti, Rocco Papaleo, Fiorello, Umberto Bindi, Wilma Goich, Pantarei, Amii Stewart, Teresa De Sio.

BODY S BAND

Il primo gruppo spettacolo “BodySband” nasce nel 2002. Un gruppo di 14 insegnanti-musicisti che si incontrano in riunioni di carattere didattico, scoprendo il piacere di fare musica utilizzando in forma spettacolare le stesse modalità. Si incontrano cantanti, percussionisti, pianisti, chitarristi. Insomma, una varietà di pensieri e espressioni musicali che si concretizzano in un diverso repertorio. Il gruppo matura l’idea di costruire spettacoli cominciando dal corpo, quindi costruendo brani ritmici e verbali con elementi di body percussion in forma statica e in movimento costruendo coreografie ritmiche. Il movimento espressivo insieme all’uso della voce cantata e parlata costruisce un percorso che va dalla musica etnica alla musica contemporanea sviluppandosi attraverso coreografie con coro scenico in scenografie ad hoc inventate e costruite dagli stessi elementi del gruppo. Le percussioni e i materiali di uso quotidiano diventano strumento musicale a tutti gli effetti sia nella loro funzione estetica che in quella sonora e timbrica. Lo spettacolo si sviluppa attraverso una serie di quadri, in una cornice di contatto reale con il pubblico che viene coinvolto in prima persona nella realizzazione di performance unica nel suo genere.

