Dramma a Ostia: ragazzo precipita dal quinto piano, indagini in corso

Una notte qualunque di inizio estate, di quelle tiepide e tranquille in cui il mare in sottofondo accompagna i pensieri di chi rientra a casa o si affaccia a fumare una sigaretta.

Ma quella tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, in via Domenico Baffigo (Ostia), è diventata improvvisamente una notte di sirene, occhi sbarrati e silenzi drammatici.

Poco dopo le 23:00, le telefonate al numero d’emergenza 112 si sono moltiplicate. “C’è un ragazzo a terra, immobile”, dicevano in tanti. Un corpo sul marciapiede, senza vita.

Quando gli agenti del X Distretto Lido e i sanitari del 118 sono arrivati, non c’era già più nulla da fare: il giovane, un ragazzo di 25 anni, era morto sul colpo, dopo un volo terribile dal quinto piano.

Si trovava su un terrazzo della palazzina di fronte. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Nessun biglietto, solo un tonfo secco e il silenzio improvviso che è seguito.

Le prime ricostruzioni parlano di una caduta accidentale, ma nessuna ipotesi è esclusa. Gli agenti stanno acquisendo testimonianze, visionando le telecamere di sorveglianza, ascoltando amici e familiari.

