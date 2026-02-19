Dramma a Palazzo Chigi: addetta alle pulizie muore dopo un malore in servizio

Un dramma improvviso ha colpito questa mattina Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio.

Un’addetta alle pulizie, dipendente della cooperativa che gestisce i servizi per il palazzo del Governo, è morta dopo essere stata colta da un malore durante il turno di lavoro.

Il crollo e i soccorsi

L’emergenza è scattata nelle prime ore della mattinata. La donna, 67enne, si è improvvisamente accasciata a terra nel cortile interno della sede istituzionale.

Immediato l’intervento del medico dell’infermeria di Palazzo Chigi, che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo del 118.

Sul posto sono giunti un’automedica e un’ambulanza: i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, prima sul luogo dell’accaduto e poi durante il trasporto d’urgenza in ospedale.

Nonostante gli sforzi, la lavoratrice — ormai prossima al pensionamento — è deceduta poco dopo il ricovero.

Il cordoglio delle istituzioni

La notizia ha profondamente scosso l’ambiente di lavoro e i vertici dell’esecutivo.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il Segretario generale Carlo Deodato si sono recati personalmente in ospedale per manifestare la vicinanza dello Stato alla famiglia della donna.

Dalla Presidenza del Consiglio è stato espresso cordoglio ufficiale per la scomparsa di una collaboratrice che per anni ha prestato servizio con discrezione e dedizione nella sede più rappresentativa del Governo.

