Dramma a Tor Tre Teste: senza dimora trovato privo di vita nel Parco

Un drammatico ritrovamento nella giornata di ieri mercoledì 10 settembre a Roma: un uomo senza dimora è stato trovato morto nel cuore del parco di Tor Tre Teste.

La segnalazione è partita da un residente, insospettito dalla vista di una persona immobile su un giaciglio di fortuna lungo via Mario Targetti.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Roma Tor Tre Teste, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Secondo il medico legale, il corpo non mostrava segni di violenza evidenti: tutto fa pensare a un decesso per cause naturali.

Sprovvisto di documenti, l’identità dell’uomo rimane un mistero.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata, dove verranno effettuati ulteriori accertamenti per svelare chi fosse e cosa lo abbia portato a una fine così solitaria.

Questa vicenda ci porta alla memoria una storia, andata a buon fine, capitata nello stesso parco ad inizio 2023, di seguito il link all’articolo.

