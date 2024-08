Dramma al mercato di Ostia: un uomo collassa e muore tra la gente

Tragedia nel cuore di Ostia: un uomo è morto improvvisamente davanti agli occhi increduli di chi si trovava al mercato di via Orazio dello Sbirro.

La vittima, un senzatetto di 52 anni, si è accasciata al suolo tra via della Paranzella e via Orazio dello Sbirro, senza che nessuno potesse fare nulla per salvarlo.

L’episodio drammatico si è verificato intorno alle 18:00 di ieri, venerdì 2 agosto.

Immediatamente, i passanti hanno allertato i soccorsi, facendo arrivare sul posto il personale del 118 e gli agenti del X distretto Lido di polizia.

Purtroppo, per l’uomo, un cittadino polacco identificato con le iniziali V.P., non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, probabilmente avvenuto per cause naturali.

La salma dell’uomo è stata affidata al medico necroscopo per ulteriori accertamenti. La scena ha lasciato sotto shock quanti si trovavano nell’area mercatale, trasformando un normale pomeriggio estivo in un momento di profonda tristezza.

