Dramma sul Ponte del Gelsomino: giovane tenta il suicidio, due agenti lo salvano per un soffio

Ci sono notti in cui la linea tra la vita e la morte si riduce a pochi centimetri. Sul Ponte del Gelsomino, nel cuore di Roma, il destino di un giovane stava per spegnersi nel buio, ma il coraggio e la prontezza di due agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio hanno cambiato tutto.

Era quasi mezzanotte quando alla Sala Operativa è arrivata la segnalazione: un ragazzo, solo, in lacrime, era in bilico sul parapetto del ponte, pronto a lasciarsi cadere.

A dare l’allarme, un passante che, vedendo quella scena drammatica, ha avuto la lucidità di chiamare i soccorsi mentre cercava disperatamente di trattenerlo.

In pochi minuti la pattuglia è arrivata sul posto. Davanti a loro, una scena che toglie il fiato: il giovane, pallido e tremante, con gli occhi fissi nel vuoto, sembrava ormai deciso a farla finita.

Gli agenti, Domenico e Alessio, si sono avvicinati con calma, parlando con lui, cercando di spezzare quel muro di silenzio e dolore.

Ma bastano pochi istanti di distrazione perché il ragazzo provi a divincolarsi e gettarsi giù. È in quel momento che i due poliziotti scattano: una presa sicura, un gesto fulmineo, e riescono a tirarlo indietro, strappandolo letteralmente al vuoto.

Per qualche secondo il tempo sembra fermarsi. Poi, mentre arrivano i soccorsi, il ragazzo si lascia andare in un pianto liberatorio. Racconta il suo tormento, le difficoltà familiari, la solitudine, il peso di una vita che gli era sembrata insopportabile.

Quella notte, sul Ponte del Gelsomino, il buio non ha vinto. Grazie a due agenti che non hanno visto solo un gesto disperato, ma un essere umano da salvare.

Un intervento che va oltre il dovere, e che racconta il volto più vero della Polizia di Stato: quello di chi tende la mano quando tutto sembra perduto.

