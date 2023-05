Dream Team Roma: al lavoro per la stagione 2023-24

La settimana della Dream Team Roma non poteva iniziare con una notizia migliore, dopo il week end trascorso con il grande risultato (l’ennesimo stagionale) dai campi, con l’U12 che si è laureata vicecampione territoriale di categoria.

La Dream Team Roma comunica, infatti, di aver raggiunto l’accordo per proseguire la collaborazione con Franco D’Alessio quale coordinatore della prestazione del sodalizio, in particolare con il settore giovanile che tanto è progredito in queste due stagioni con D’Alessio. Franco D’Alessio è una figura di assoluta esperienza nella pallavolo laziale, sia nel giovanile che nelle categorie e serie, fino alla B1 maschile e femminile come allenatore. Negli ultimi 8 anni, prima del biennio gialloblù, Franco si è dedicato alla direzione tecnica, quindi allo sviluppo di programmi per la crescita degli atleti e degli allenatori.

Fino al 2020-2021, nello specifico, ha ricoperto con successo il ruolo di Direttore Tecnico del CQT Roma.

Dalla società la nota del Dg Luca Liguori: “Il nostro Professore o Maestro come ci fa piacere chiamarlo sta contribuendo in modo significativo alla crescita ed allo sviluppo di tutta la Dream Team Roma legandosi in prima persona e sempre di più ad un ambiente propositivo, stimolante e ricco di valori. Continuiamo a sognare insieme, verso mete che prima pensavo lontanissime e che giorno dopo giorno ora appaiono sempre più vicine, il tutto mettendo sempre al primo posto il percorso, il divertimento, la crescita e solo di conseguenza il risultato”.