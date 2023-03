Dream Team Roma: Under 18 e Under 16 si giocano il titolo ELITE

Due finali per la Dream Team Roma, che raddoppia i suoi appuntamenti da circoletto rosso in agenda. Nel giro di una settimana, infatti, il club gialloblù scenderà in campo per giocarsi il titolo di campione provinciale Under 18 e Under 16, sfidando rispettivamente Green Volley, e una tra Pallavolo Pomezia e lo stesso Green Volley. Castelnuovo di Porto, domenica 5 marzo (ore 9), e Fiano Romano, domenica 12 marzo (ore 11), ospiteranno i due eventi: il sodalizio del Tiburtino viaggia sulle ali dell’entusiasmo generato dalla passione e dal lavoro di uno staff e di un gruppo di atlete uniti da un legame tanto forte da riuscire ad

andare oltre, e rappresentare un esempio, sempre.

Informazioni e dettagli sulle partite possono essere ricercati sui social della squadra gialloblù: Facebook (Dream Team Roma Pallavolo) e Instagram (asd_dreamteamroma).