Droga a Roma, 15 arresti in pochi giorni: in manette anche due ventenni a Ponte Mammolo

È stata un’operazione a tappeto quella messa a segno negli ultimi giorni dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura, che ha portato a 15 arresti e al sequestro di centinaia di dosi di stupefacente tra crack, cocaina – anche nella sua variante rosa – hashish, marijuana, eroina e MDMA.

Ponte Mammolo, due ragazze di 20 anni col “kit dello spaccio”

Tra i casi più eclatanti, quello di due giovani ventenni fermate a Ponte Mammolo a bordo di un’auto a noleggio.

Insospettiti dal loro atteggiamento, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile le hanno controllate, trovandole in possesso di varie dosi di crack ed eroina e di quasi 4mila euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Cocaina rosa e crack sulla Gianicolense

Sulla Circonvallazione Gianicolense sono stati invece fermati tre cittadini colombiani – due uomini e una donna – con cinque involucri di cocaina (anche rosa) e crack. Con loro, 2mila euro in contanti e oggetti atti ad offendere.

Hashish e marijuana in via Marsala

In via Marsala, un 27enne del Gambia è stato sorpreso con 24 dosi di hashish e due di marijuana, oltre a una somma in contanti.

Quarticciolo, San Lorenzo e Montesacro: la mappa dello spaccio

Al Quarticciolo, due pusher – un egiziano e un tunisino già noti alle forze dell’ordine – sono stati sorpresi a cedere crack e cocaina ai clienti. A San Lorenzo, un egiziano è stato arrestato mentre vendeva cocaina; poco distante, in un condominio, i militari hanno rinvenuto 80 grammi di hashish e un coltello.

A Montesacro, un tunisino con precedenti è stato fermato con sei dosi di hashish: in casa nascondeva 760 euro e un taccuino con i conti dello spaccio.

Balduina e Tor Bella Monaca: ultimi colpi di rete

In via Mario Romagnoli (Balduina), un egiziano è stato sorpreso con cocaina e materiale per confezionare dosi. A Tor Bella Monaca, invece, due sudamericani sono stati fermati con cocaina, crack, hashish, MDMA e 440 euro in contanti.

Gli arrestati sono stati condotti in caserma e poi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

