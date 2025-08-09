Droga a Roma, 15 arresti in pochi giorni: in manette anche due ventenni a Ponte Mammolo
È stata un’operazione a tappeto quella messa a segno negli ultimi giorni dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura, che ha portato a 15 arresti e al sequestro di centinaia di dosi di stupefacente tra crack, cocaina – anche nella sua variante rosa – hashish, marijuana, eroina e MDMA.
Ponte Mammolo, due ragazze di 20 anni col “kit dello spaccio”
Tra i casi più eclatanti, quello di due giovani ventenni fermate a Ponte Mammolo a bordo di un’auto a noleggio.
Insospettiti dal loro atteggiamento, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile le hanno controllate, trovandole in possesso di varie dosi di crack ed eroina e di quasi 4mila euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.
Cocaina rosa e crack sulla Gianicolense
Sulla Circonvallazione Gianicolense sono stati invece fermati tre cittadini colombiani – due uomini e una donna – con cinque involucri di cocaina (anche rosa) e crack. Con loro, 2mila euro in contanti e oggetti atti ad offendere.
Hashish e marijuana in via Marsala
In via Marsala, un 27enne del Gambia è stato sorpreso con 24 dosi di hashish e due di marijuana, oltre a una somma in contanti.
Quarticciolo, San Lorenzo e Montesacro: la mappa dello spaccio
Al Quarticciolo, due pusher – un egiziano e un tunisino già noti alle forze dell’ordine – sono stati sorpresi a cedere crack e cocaina ai clienti. A San Lorenzo, un egiziano è stato arrestato mentre vendeva cocaina; poco distante, in un condominio, i militari hanno rinvenuto 80 grammi di hashish e un coltello.
A Montesacro, un tunisino con precedenti è stato fermato con sei dosi di hashish: in casa nascondeva 760 euro e un taccuino con i conti dello spaccio.
Balduina e Tor Bella Monaca: ultimi colpi di rete
In via Mario Romagnoli (Balduina), un egiziano è stato sorpreso con cocaina e materiale per confezionare dosi. A Tor Bella Monaca, invece, due sudamericani sono stati fermati con cocaina, crack, hashish, MDMA e 440 euro in contanti.
Gli arrestati sono stati condotti in caserma e poi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.
