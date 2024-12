Droga al Quarticciolo: blitz della Polizia, 20 kg di stupefacenti e una pistola trovati nei box cantina

Al termine di un’operazione di polizia giudiziaria nel quartiere romano del Quarticciolo, la Polizia di Stato ha messo a segno un’importante stretta contro il traffico di stupefacenti.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dal V Distretto Prenestino con il supporto delle unità del Reparto Prevenzione Crimine e delle squadre cinofile, ha portato all’arresto di cinque persone e al sequestro di oltre 20 kg di droga, tra cui cocaina, crack e hashish, nonché una pistola rubata.

Le operazioni si sono concentrate sui fabbricati di viale Palmiro Togliatti e via Ostuni, nel cuore del Quarticciolo. Durante il controllo, un uomo e un adolescente di origini egiziane sono stati colti in flagrante mentre vendevano crack e cocaina nei pressi di un gazebo.

La droga era nascosta in una scatoletta vicino a un cassonetto della spazzatura. Nella stessa zona, altre due persone, di nazionalità tunisina, sono state sorprese con dosi di crack e hashish. Nonostante il tentativo di fuga e di disfarsi della droga, sono stati arrestati.

Un ulteriore arresto ha coinvolto un uomo romano, già noto agli investigatori, che aveva creato una finta crepa in un muro di via Ostuni per nascondere la droga. Anche in questo caso, i tentativi di eludere i controlli non sono bastati a evitare l’arresto.

Un giovane complice dell’uomo è ora indagato per il suo coinvolgimento.

La parte centrale dell’operazione ha riguardato i box cantine sotterranei delle palazzine di edilizia popolare, che gli spacciatori utilizzavano come nascondigli.

Qui, con l’aiuto dei cani antidroga, sono stati rinvenuti oltre 18 kg di hashish, insieme a cocaina e cannabinoidi.

In uno dei box è stata trovata una pistola Smith & Wesson rubata, con più di 50 colpi, aumentando il quadro delle accuse.

Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria, mentre le indagini continuano per individuare eventuali ulteriori complici. L’operazione segna un’importante vittoria nella lotta contro il traffico di stupefacenti nella Capitale.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.