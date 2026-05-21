‘Droga della risata’. Il gas esilarante sbarca a Roma: una minaccia low cost per ragazzi

Poco più di cinquanta centesimi per perdere il controllo. È il prezzo minimo del nuovo sballo che corre tra scuole, piazze e social network, nascosto dentro innocui palloncini colorati. Nessuna bustina da scambiare di nascosto, nessun vicolo buio, nessun pusher all’angolo della strada.

La nuova frontiera delle dipendenze giovanili si compra online, nei market del centro di Roma o nei negozi di articoli da cucina. E proprio questa apparente normalità la rende ancora più difficile da riconoscere.

Il suo nome tecnico è protossido di azoto, ma per i ragazzi è semplicemente “gas esilarante”. Una sostanza nata per usi alimentari e medici che oggi viene inalata per provocare una brevissima alterazione mentale fatta di euforia, vertigini e sensazione di leggerezza.

“L’effetto dura un minuto, ma in quel minuto ti senti completamente distaccato dalla realtà”, racconta un ragazzo romano che lo ha provato per la prima volta durante un rave in Inghilterra. “Tutto rallenta, ridi tanto e perdi il controllo”.La chiamano “la droga del palloncino”.

Effetti che durano pochi minuti ma che stanno conquistando sempre più adolescenti grazie a costi bassissimi e a una percezione del rischio praticamente inesistente.

Le capsule utilizzate per montare la panna vengono svuotate dentro palloncini e inalate in gruppo, spesso durante feste private, raduni nei parchi o serate tra amici. Ogni cartuccia costa meno di un caffè.

Le bombolette più grandi si acquistano con facilità sul web, senza particolari controlli. Il consumo, inoltre, non è vietato dalla legge italiana, dettaglio che contribuisce a rafforzare l’idea di uno “sballo sicuro”.

Ma dietro quelle risate improvvise e quella sensazione di leggerezza si nasconde un meccanismo neurologico preciso: il cervello riceve meno ossigeno e reagisce con uno stato temporaneo di alterazione.

È proprio la carenza di ossigeno a provocare lo stordimento che tanti giovani cercano. E se l’effetto dura pochissimo, i danni potenziali possono essere molto più lunghi.

L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nel report 2025, parla apertamente di ustioni, intossicazioni, problemi respiratori e danni neurologici nei casi di utilizzo ripetuto.

In diversi Paesi europei i pronto soccorso hanno registrato un aumento degli accessi legati al consumo di protossido di azoto, soprattutto tra under 25.

Alcuni ragazzi sono arrivati in ospedale con disturbi motori permanenti, perdita di sensibilità agli arti e gravi deficit neurologici causati dall’abuso cronico della sostanza.

Il fenomeno si muove però in una zona grigia che rende tutto più complicato. Il gas esilarante non viene percepito come una droga tradizionale. Non lascia segni evidenti, non produce odori sospetti e non richiede ambienti criminali per essere reperito.

È una delle cosiddette “droghe invisibili”: sostanze legali o semi-legali che sfuggono ai radar delle famiglie e, spesso, anche dei servizi sanitari.

Gli operatori delle dipendenze raccontano un mondo giovanile sempre più orientato verso sostanze sintetiche, facili da reperire e capaci di garantire effetti immediati.

Ketamina, ecstasy, piperazina, crack fumato in combinazione con sedativi: un panorama in continua evoluzione dove la distinzione tra sostanza legale e illegale diventa quasi irrilevante agli occhi dei consumatori più giovani.

A preoccupare non è soltanto il consumo occasionale, ma la cultura che si sta formando attorno a queste pratiche. Video su TikTok, challenge, reel e contenuti ironici contribuiscono a trasformare il rischio in intrattenimento.

I palloncini passano di mano come accessori da festa, mentre la narrazione social minimizza o cancella completamente le conseguenze sanitarie.

Il problema, spiegano medici e psicologi, è che molti adolescenti arrivano a queste sostanze senza percepire di stare entrando nel mondo delle dipendenze.

Non c’è la ritualità della droga “classica”, non c’è il senso di trasgressione che un tempo accompagnava certi consumi.

C’è invece una normalizzazione silenziosa, quasi domestica, che rende tutto più accettabile e meno riconoscibile.

Ed è proprio questa invisibilità a rendere il fenomeno così difficile da contrastare. Perché oggi lo sballo non ha più necessariamente il volto cupo delle periferie degradate.

Può nascondersi dentro uno zaino scolastico, in un palloncino gonfiato durante una festa o in una bomboletta acquistata insieme alla spesa quotidiana.

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