Droga nella capitale: 3 arresti e sequestri per 35 chili durante i controlli

Continua senza tregua l’azione quotidiana della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, che negli ultimi giorni ha portato a 3 arresti.

Gli agenti del Commissariato Appio Nuovo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, si sono recati presso un’abitazione di un uomo in via Claudio Asello a Ciampino per effettuare un controllo e, appena qualificatisi al citofono, hanno notato un uomo affacciarsi al balcone e lanciare una busta di grosse dimensioni che è stata immediatamente recuperata dai poliziotti.

All’interno della busta, gli operatori hanno rinvenuto 11 panetti di hashish del peso complessivo di circa 385 grammi, un barattolo di vetro contenente circa 120 grammi di resina di hashish, 3370 euro in contanti e un mazzo di chiavi.

Gli operatori, a seguito di accertamenti esperiti, hanno appurato che l’uomo, un 25enne romano, aveva in uso un’altra abitazione nella zona periferica di Ciampino, in via Doganale, a cui era riconducibile il mazzo di chiavi trovato poco prima.

A quel punto, una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nello stabile, dove hanno riscontrato la presenza di un altro uomo, identificato come un 49enne romano, ed hanno rinvenuto 421 panetti di hashish e 5 buste contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 23 kg, 9 buste contenenti marijuana del peso di circa 7 kg, 16 involucri con circa 3,5 kg di resina di hashish, un barattolo con all’interno oltre 1 kg di cannabis, un involucro contenente oltre 6 grammi e mezzo di cocaina, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 9630 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Al termine delle attività di rito, il 25enne e il 49enne sono stati tratti in arresto poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La settimana scorsa, a seguito di una serrata attività di indagine, sempre gli investigatori del Commissariato Appio Nuovo hanno arrestato un 42enne romano poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, in via Fossacesia, dove hanno rinvenuto, occultati in un vano ricavato nella parte superiore della porta blindata, circa 80 grammi di cocaina, mentre in un borsello nascosto all’interno di un vaso, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1020 euro.

La Procura ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari, la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla Polizia di Stato in tutte le circostanze.

