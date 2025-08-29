Droga occultata tra i prodotti alimentari, e dosi trasportate con il food delivery: nove arresti

Cocaina nascosta tra i prodotti alimentari, hashish tra gli scaffali dei market, dosi trasportate su scooter e auto per il food delivery, rivestimenti interni di veicoli e persino indumenti foderati: così i pusher finiti in manette cercavano di aggirare la legge.

Ma negli ultimi due giorni la Polizia di Stato ha colpito duro, sgominando diverse reti di spaccio urbano e arrestando nove persone.

L’indagine e le strategie dei pusher

Dall’Eur a Torpignattara, passando per Prati Fiscali, Aurelio e San Paolo, le Volanti della Questura hanno battuto le strade e intercettato spacciatori pronti a immettere sul mercato cocaina e hashish.

Il caso più eclatante: un market di Malagrotta trasformato in deposito di droga. Gli agenti, dopo aver seguito un acquirente, hanno scoperto 150 grammi di hashish e cocaina già suddivisi in dosi, nascosti in un contenitore tra i prodotti alimentari.

Altri espedienti erano altrettanto ingegnosi: una pensionata utilizzava il food delivery come copertura per consegnare le dosi; alcuni pusher occultavano la cocaina nei rivestimenti interni delle auto, come la fodera della leva del cambio; altri ancora la nascondevano nei pantaloni o nel cavo orale.

La caccia ai corrieri

A Viale Marconi, tre corrieri sono stati bloccati dopo un tentativo di fuga: all’interno dell’auto c’erano 3 kg di cocaina pronti alla distribuzione.

I risultati dell’operazione

Oltre agli arresti, sono stati sequestrati oltre 12.000 euro in contanti, considerati provento dello spaccio, e materiale utile al confezionamento, tra cui bilancini di precisione.

