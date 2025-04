Droga tra i tombini e le caramelle: 9 arresti e 250 dosi sequestrate al Quarticciolo

Come un lampo blu nel buio. E le strade del Quarticciolo si sono svegliate illuminate dai lampeggianti delle volanti della Polizia.

Un blitz orchestrato al millimetro, partito nel cuore della notte sotto la regia della Sala operativa della Questura di Roma.

In poche ore, gli agenti hanno arrestato nove pusher, colti sul fatto mentre distribuivano droga come fosse merce qualsiasi.

Ma non era un mercato qualunque: sotto i tombini, dentro pacchetti di caramelle, tra gli effetti personali, erano nascoste 250 dosi pronte per essere vendute. Cocaina, crack, hashish, marijuana: un catalogo dello sballo che non conosceva orari.

E nonostante l’ora – piena notte – il giro era attivo, sveglio, organizzato. I clienti sapevano dove andare, gli spacciatori sapevano come non farsi beccare. Ma questa volta l’effetto sorpresa ha fatto centro.

Ma non è finita qui. Subito dopo l’intervento, una trentina di persone – residenti della zona – ha provato a intervenire. Si sono radunati nei pressi del teatro operativo per ostacolare l’azione della polizia.

Un tentativo disperato di proteggere il proprio “territorio”. Ma questa volta, come già in passato, lo scontro tra legalità e criminalità si è risolto senza incertezze: la legge ha avuto la meglio.

I fermati tutti di origine extracomunitaria, in prevalenza nordafricana, che operavano in una delle zone più note alle cronache della Capitale, dove lo spaccio tenta quotidianamente di appropriarsi di spazi urbani, trasformandoli in veri e propri feudi illegali.

