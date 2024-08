Due anni per ripulire il parcheggio nello Square centrale di viale della Primavera

Questa volta è stata davvero dura per arrivare a vedere più squadre dell’AMA, la municipalizzata del Comune di Roma a cui per contratto è affidato il compito per nulla facile di avere una città pulita, salubre e visivamente normale.

Ci stiamo riferendo in particolare allo square centrale di viale della Primavera destinato e utilizzato a parcheggio. Spazzatrici, camioncini e tanti operatori ecologici hanno finalmente aggredito una vera e propria montagna di rifiuti, cartacce, bottiglie, bicchieri di plastica e tanta tanta carta. Abbandonate lì nel corso di quasi due anni in cui nessuno le vedeva, Ama compresa. Va detto che nel corso di questi quasi due anni Ama ha portato via pezzi di mobilio, diversi materassi e anche qualche elettrodomestico già cannabalizzato delle parti elettriche cosa ormai più che evidente in tutti i frigoriferi lasciati in strada ma solo dopo la sottrazione del motore.

Ma veniamo al lavoro fatto già a partire dall’alba di ieri da più squadre di operatori ecologici, con più spazzatrici, scope, pale e soffiatori, che in poche ore hanno ridato dignità al luogo. Un ottimo lavoro come non si vedeva ormai da quasi due anni e che è stato reso possibile anche grazie agli avvisi e il nastro apposto da Ama 48h prima dell’intervento con cui venivano avvisati i cittadini dell’intervento invitandoli per poche ore a non parcheggiarvi. Un invito fortunatamente raccolto dalla stragrande maggioranza degli automobilisti che hanno collaborato spostando le proprie autovetture nelle strade adiacenti semivuote. Ottimo lavoro insomma ma non basta e infatti la cittadinanza si aspetta dal V municipio che faccia quanto di sua competenza e attraverso l’Ufficio del Verde completi il lavoro di competenza di Ama disponendo per il rialzo dei rami degli alberi che arrivano fin sui tetti delle autovetture e sulle teste dei pedoni. Sempre motivata dalla richiesta di sicurezza c’è la richiesta tra l’altro contenuta in una Mozione approvata all’unanimità dal consiglio municipale del V per la sostituzione dei parapedonali installati a protezione dei pedoni e abbattuti da numerosi incidenti automobilistici anche purtroppo con esiti mortali. Infine c’è bisogno di un intervento indispensabile per dare dignità e sicurezza allo spazio verde che va da via delle Albizzie fino all’inversione di marcia, dove nascondere una quantità di rifiuti pari quasi a tutta quella eliminata nel parcheggio c’è un cespuglio ormai enorme che rende pericoloso il traffico veicolare, persino agli automezzi di Ama e Atac, gli unici a cui è consentita la svolta a sinistra da via delle Albizzie direzione Villa de Sanctis e Casilina. Visti i tempi spesso biblici per un qualsiasi intervento sarebbe già utile dare un riscontro a quanto abbiamo già descritto, tra l’altro su segnalazione di tanti cittadini, da parte del presidente Mauro Caliste e/o degli assessori delegati alle problematiche sollevate, Edoardo Annucci per l’ambiente e Maura Lostia per i lavori pubblici.

