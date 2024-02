Due autisti Atac picchiati al capolinea di piazza Venezia: “Aggrediti senza un perché”

“Eravamo fermi al capolinea. E ci siamo ritrovati aggrediti senza un perché”. Sono queste alcune delle dichiarazioni di due autisti Atac rispettivamente di 52 e 54 anni,rilasciate ai poliziotti che li hanno ascoltati dopo le dimissioni dall’Ospedale. L’ aggressione nella notte di Sabato 10 Febbraio 2024 a Piazza Venezia. I due dipendenti Atac erano in attesa della successiva corsa, sono stati accerchiati e malmenati da tre ragazzi descritti poi come “ventenni e italiani”.

A soccorrere gli autisti altri passanti che poi hanno chiamato i soccorsi. Le vittime fortuntamente se la sono cavata solo con qualche livido e medicazioni negli ospedali dove sono stati trasportati in ambulanza, l’Isola Tiberina e il San Camillo.

“Non ci hanno chiesto soldi, non hanno provato a rapinarci. Hanno subito alzato le mani”, hanno ribadito gli autisti anche dopo aver formalizzato la denuncia contro quella banda di ragazzi rimasta per ora non identificata.

Le indagini vanno avanti. Solo dall’individuazione degli aggressori forse si potrà capire il motivo dell’aggressione. Per il momento non si esclude una bravata, una sfida notturna. Il capolinea di piazza Venezia è inquadrato da diverse telecamere, i poliziotti sperano di trovare nei filmati immagini utili per risalire all’identificazione.