Due eventi culturali nel quartiere Beltramelli

Il Presidente del Comitato di quartiere Beltramelli Pericle E. Bellofatto segnala due eventi contemporanei che si terranno giovedì 15 settembre, alle ore 16.30.

1) Seconda ed ultima lezione del seminario sulla “ludopatia” (presso Istituto a Musicale A. Corelli di via E. Serretta 19), ritengo molto interessante conoscere il problema.

2) Secondo incontro (proseguirà ogni giovedì fino a dicembre) del labratorio “Memorie dei luoghi di oggi e di ieri, presso il centro culturale G. Ferri (ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76) dove ognuno di noi può portare le proprie conoscenze del quartiere/territorio, idee per il suo sviluppo, per addivenire ad un prodotto finale, frutto dei racconti e/o esperienze, e/o suggerimenti, ecc. (il tutto verrà spiegato meglio sul posto).