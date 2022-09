Due eventi dell’Associazione Piemontesi a Roma

Le attività culturali di La Famija Piemontèisa – Piemontesi a Roma riprenderanno questa settimana, sempre presso la nostra sede di Via Ulisse Aldrovandi 16, con un doppio evento.

Il primo, sabato 10 settembre 2022 alle ore 17, sarà una mostra dell’artista Federico H. Gonzaga, nipote del principe Ferrante Vincenzo Gonzaga del Vodice (Torino, 6 marzo 1889 – Eboli, 8 settembre 1943, medaglia d’oro al valor militare), dedicata agli scambi culturali tra Italia e Argentina.

il secondo evento, domenica 11 settembre 2022 alle ore 17, sarà una conferenza dedicata alla salvaguardia degli animali africani a rischio estinzione: il torinese David Bomben, di professione ranger ed esperto di conservazione e di lotta al bracconaggio, sarà in trasferta a Roma dal continente africano, a cui ha dedicato l’intera vita, per ritirare in mattinata un importantissimo premio internazionale e l’Associazione è riuscita a fargli rinviare la partenza di qualche ora per dedicarsi ai soci.

L’ingresso per entrambi gli eventi sarà libero e gratuito, e sarà l’occasione per rivedersi dopo la pausa estiva, per ricevere informazioni sulle prossime attività, che quest’anno saranno numerosissime, e per rinnovare la quota per la stagione 2023.