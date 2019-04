Due Incontri con la Poesia a “Benvenuta Primavera”

A Benvenuta Primavera II edizione 2019 saranno tanti gli eventi in programma dalla letteratura (poesia in lingua, in dialetto e nelle lingue del mondo), al Teatro, alla Pittura, alla Fotografia, al Cinema, alla Musica, allo Sport.

All’interno degli appuntamenti che compongono il programma predisposto dall’instancabile promotore dell’iniziativa Luigi Polito, presidente dell’Associazione IL FORO e patron della Sogester, spiccano quelli predisposti in collaborazione con l’associazione culturale Periferie guidata da Vincenzo Luciani.

Ci riferiamo ai due Incontri con la Poesia: il 12 aprile con gli Aperilibri di Maurizio Rossi e Aurora Fratini e il 13 aprile con il reading internazionale “Poeti nelle lingue del Mondo a Roma”.

Ecco il programma

INCONTRI CON LA POESIA

a cura dell’associazione culturale Periferie

VENERDÌ 12 APRILE ORE 17

via Meuccio Ruini ang. viale Ettore Franceschini

Presentazione degli Aperilibri

La veglia e il sogno di Maurizio Rossi

Aqquantu (All’improvviso) di Aurora Fratini

(Edizioni Cofine, Roma 2019)

Presenta Vincenzo Luciani

Il laboratorio teatrale ANTELITTERAM dell’Associazione Culturale Terzo Millennio

reciterà una scena dalla commedia in dialetto di Sambuci (RM)

“E quanno la Rosina se marita” di Aurora Fratini

SABATO 13 APRILE ORE 17,30

via Meuccio Ruini ang. viale Ettore Franceschini

POETI NELLE LINGUE DEL MONDO A ROMA

Presenta Alessandra Mattei

Intervengono: Anna Maria Curci e Giuseppe Massara

Reading dei poeti:

Latif Al Saadi (Siria)

Livia Bazu (Romania)

Edith de Hody Dzieduszycka (Francia)

Steven Grieco-Rathgeb (Svizzera)

Francesca Lo Bue (Argentina)

Helene Paraskeva (Grecia)

Alexandra Zambà (Cipro)

I partecipanti agli Incontri riceveranno gratuitamente l’Aperilibro, realizzato da Edizioni Cofine, espressamente per questa iniziativa e contenente i testi poetici che verranno letti nel corso della serata.