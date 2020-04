Due ore d’aria per gli over 70

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo contributo di Pino Liberotti, vice presidente dell’associazione Amici del Parco.

In merito alla questione della riapertura il 4/5, vorrei illustrare questa situazione: noi siamo una famiglia di tre persone, moglie e marito ed un figlio di 47 anni che vive con noi e lavora alle PP.TT. Mio figlio ha sempre lavorato ed ogni giorno va a lavorare protetto da una mascherina ed un paio di guanti, lui e l’unica persona con cui entriamo in contatto senza alcuna protezione. Ogni sera quando torna a casa, gli spruzziamo un disinfettante, buttiamo guanti e mascherina. L’Azienda Poste dovrebbe provvedere a fare i test sierologici e tamponi.

Si sta parlando che noi over 70 dopo il 4 maggio dovremmo restare ancora chiusi in casa. Noi stiamo alle regole quando dobbiamo andare a fare la spesa (Mascherina FFp2-guanti- distanza), ma se volessimo fare una passeggiata lungo un bosco, una pineta un lungomare non possiamo e siamo relegati in casa.

Noi chiediamo, e sarebbe errata una liberalizzazione, ma almeno la possibilità di muoverci un paio d’ore da soli e rispettando tutte le regole. Del resto tutti i geriatri concordano che una passeggiata fa bene alla salute dell’anziano, anche perché le nostre case non sono ville o attici ma case di 60/90 mq.

Auspichiamo perciò che il Governo e la Regione prendano a cuore questo semplice provvedimento (sarebbe da analizzare di quanto e aumentato il consumo negli anziani di calmanti, sonniferi, ansiolitici.)

Due o tre ore di camminata in solitario con distanze di 5/10 km, fanno bene. Alla salute e al morale.

Giuseppe Pino Liberotti