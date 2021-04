E alla fine la stupidità ha perso

Piccolo consuntivo: con due interventi (presentazione e replica, scarni, essenziali, anche ironici) di meno di 70 minuti per ciascun ramo del Parlamento, Mario Draghi ha incassato due votazioni ultrallargate, dopo una serie di interventini dei nostri politici eletti su ‘particulari’ molto settoriali, sui temi che le varie lobbies chiedono ai loro ‘onorevoli senatori’, senza visione, senza chiarezza di strategia, senza dimostrare che hanno letto, capito e dato importanza al PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Non vediamo statisti, tra gli ominicchi, esclusi quei pochi leaders che hanno dato enfasi al Sud, ai giovani, alle donne, alle riforme profonde per DARE SENSO AL FUTURO.

Centinaia di delegati del popolo hanno detto sì ad un gruppo di menti intelligenti guidate da un’intelligenza superiore, non prodotta da questo sistema politico, ma da quello europeo e mondiale.

In 36 h abbiamo un PNRR splendido, completo, coerente, certo opinabile, ma che sta fortemente in piedi da solo!

E stamattina il ministro Franco lo ha presentato coi ministri dell’economia spagnolo, francese e tedesco, insieme cioè con quei paesi che lo avevano deciso. il loro PNRR, già a settembre 2020, quando noi parlavamo di schizofrenia di un ex sindaco di Firenze!

Capito chi sono gli stupidi (per insita incapacità) e chi li ha sconfitti?

Domani ultimo Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva e il 29 aprile sera il nostro PNRR sarà a Bruxelles, con 1 giorno di anticipo!

Adesso però gli stupidi devono mollare le sciocchezze (per es il coprifuoco) e fare le riforme!!!

Altro miracolo del “trattore” (cosi’ lo chiamavano alla Banca d’Italia M. Draghi)?

Io ci credo.