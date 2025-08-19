E-bike da Formula 1 sulla Pontina: vola a 55 km/h, maxi multa da 2mila euro

Altro che pedalata assistita. Sulla Pontina, tra auto e tir, un uomo viaggiava su una bici elettrica trasformata in una macchina da corsa illegale. Niente sudore, niente pedalate: solo il sibilo del motore che spingeva la due ruote a velocità da scooter, fino a toccare i 55 km/h.

Un’anomalia che non poteva passare inosservata. La polizia stradale di Latina ha deciso di seguirlo e in pochi secondi si è consumato un inseguimento surreale: pattuglia da una parte, bici dall’altra. Il contachilometri della volante continuava a salire: 45, 50, 55. Per una bicicletta, semplicemente impossibile.

Alla fine gli agenti hanno fermato il ciclista “senza pedalata” e scoperto la verità: la sua e-bike era stata truccata ad arte per trasformarla in un bolide elettrico.

Risultato? Sequestro immediato del mezzo e una maxi-multa da oltre 2mila euro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.