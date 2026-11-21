È scomparso all’età di 89 anni Paolo Bulgari, imprenditore e protagonista assoluto della celebre casa di alta gioielleria legata indissolubilmente alla storia culturale ed economica di Roma.

La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che in una nota ha voluto ripercorrerne il profilo umano e professionale ricordando «la straordinaria figura di Paolo Bulgari, la sua profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l’Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo. Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi». I funerali verranno celebrati nella Capitale lunedì 23 novembre, con inizio alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

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