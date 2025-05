È morto Guerrino Casamonica. La questura: “Funerali privati e niente corteo”

Si è spento a 59 anni Guerrino Casamonica, uno degli esponenti della nota famiglia radicata nella Capitale, da anni al centro delle cronache giudiziarie.

Ricoverato da tempo a causa di una grave malattia, è morto in ospedale a Roma. Le esequie, in programma per oggi mercoledì 7 maggio, si svolgeranno in forma strettamente privata.

Lo ha deciso il questore di Roma, che ha firmato un provvedimento per vietare qualsiasi forma pubblica e celebrativa del funerale, notificato ai familiari e all’agenzia funebre incaricata.

La motivazione è chiara: evitare ogni possibile forma di ostentazione o commemorazione che possa turbare l’ordine pubblico o generare un messaggio percepito come celebrativo di un modello di vita contrario alla legalità.

Il richiamo è diretto e preciso. Negli anni passati, infatti, i funerali dei Casamonica sono finiti più volte sotto i riflettori per cerimonie sfarzose e simbolicamente forti, come l’ormai celebre carrozza trainata da cavalli e la pioggia di petali d’elicottero.

Immagini che fecero il giro d’Italia e che sollevarono indignazione per il messaggio di potere e impunità che sembravano trasmettere.

Guerrino Casamonica era nato nel 1966 a Marta, in provincia di Viterbo, ma da tempo viveva a Roma, dove era considerato un punto di riferimento nella galassia della famiglia Casamonica.

Su di lui, come su altri membri del clan, negli anni si erano concentrate diverse inchieste da parte della Procura di Roma, con interventi di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza.

Oggi la sua figura si spegne senza clamore, in una cerimonia privata voluta proprio per impedire che il funerale diventi palcoscenico di un potere criminale che si nutre anche dell’apparenza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.