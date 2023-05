Il 30 maggio 2023 mattina nella sua casa di Calcata vicino Roma è morto l’architetto Paolo Portoghesi, 92 anni.

Lucido fino alla fine stava scrivendo un libro sulla bellezza. Docente universitario, progettista di fama, teorico, Portoghesi è stato il principale esponente in Italia del Postmodernismo. Tra i suoi tantissimi lavori, la moschea di Roma, Casa Papanice, sempre nella capitale, e la Chiesa della Sacra Famiglia di Salerno.

“Sono molto rattristata per la scomparsa di Paolo Portoghesi, importante personalità nel quadro della storia dell’architettura. Lo ricordo come una persona piena di energia. Grazie al suo insegnamento nello studio di via Gregoriana imparai a colorare come pochi ad acquerello le prospettive che negli anni ’80 si facevano ancora a mano. Alla famiglia e a tutte le persone a lui vicine faccio le mie più sentite condoglianze”.

Lo scrive in una nota l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.