È morto Luigi Agostini, ex segretario nazionale confederale della Cgil

È morto ieri, improvvisamente, all’età di 82 anni Luigi Agostini, ex segretario nazionale con responsabilità dell’organizzazione della Cgil. Originario della provincia di Pesaro Urbino, è stato segretario generale della Cgil del Veneto dal 1981 al 1985. Tra l”85 e l’87 aveva ricoperto anche l’incarico di segretario nazionale confederale, con responsabilità dell’organizzazione. Per i tre anni successivi è stato responsabile del settore industria della Cgil. “Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Luigi Agostini, un grande sindacalista degno di ammirazione e stima. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nella realtà sindacale e politica del nostro Paese. Ma rimarrà sempre vivo il suo ricordo, un esempio di leale, capace e fiero combattente che ha dato un contributo importante un’organizzazione come la Cgil, che lui stesso ha definito casa e scudo per i più sfruttati. A noi il compito di tramandare la sua memoria e il suo insegnamento ai più giovani”. Così in una nota l’assessore al lavoro della regione Lazio, Claudio Di Berardino.

“L’improvvisa scomparsa di Luigi Agostini mi ha profondamente addolorato. Con Luigi – dichiara l’assessore regionale alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato – perdiamo un punto di riferimento del mondo del lavoro. Un dirigente politico sindacale di ampia visione sociale. Un totus politicus capace di comprendere le mutazioni del nostro tempo. Alla sua famiglia, ai figli Roberta e Riccardo, ai suoi compagni, alla Cgil e tutti i suoi cari va tutto il mio cordoglio”.