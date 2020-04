La notizia rattristerà molti italiani che hanno sempre ricambiato – verso di lui e le sue opere – l’amore che aveva per il nostro paese. È morto per coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepulveda. L’autore della Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare e di Il vecchio che leggeva romanzi d’amore era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione.

Con la sua scomparsa il mondo non perde solo uno straordinario scrittore ma anche un attivista e combattente per la libertà dei popoli, fedele alle proprie idee ed ai propri sogni.

Come disse: “solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo a essere migliori e, se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo”.

