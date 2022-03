È opportuna una legge regionale per celebrare adeguatamente l’80° della Resistenza

L’8 settembre del prossimo anno inizia l’80° della Resistenza. Sarebbe auspicabile l’approvazione di una Legge nazionale, con una adeguata dotazione finanziaria, per consentire lo svolgimento di iniziative qualificanti (ricerche, convegni, concorsi per gli studenti…), come è stato fatto in passato, soprattutto in occasione del 50le. Però, considerata l’attuale difficile situazione politica e economica non credo che questa Legge sarà approvata.

Ritengo invece possibile che l’Amministrazione Regionale, prima della sua scadenza nella primavera del prossimo anno, approvi una Legge per celebrare adeguatamente l’80° anniversario della Resistenza nella nostra Regione (8 settembre 1943- metà giugno1944).

In particolare sarebbe molto interessante, anche sul piano storico, se si potesse valorizzare anche la Resistenza “non armata”, attuata diffusamente dalla popolazione, ad esempio nascondendo i ricercati (ebrei, partigiani, prigionieri alleati fuggiti dai Campi di concentramento dopo l’8 settembre…), e che deve essere ancora in parte esplorata.

Al riguardo, in occasione del 50le della Resistenza, nel 1993-1995, ho organizzato con l’Associazione pacifista e nonviolenta Centro Studi Difesa Civile-CSDC (www.pacedifesa.org), di cui sono stato cofondatore nel 1984 e di cui sono presidente dal 2006, tre Convegni e precisamente:

–La lotta non armata nella Resistenza, i cui atti sono stati pubblicati dal CSDC nel 1994;

– La Resistenza non armata, i cui atti sono stati pubblicati da Sinnos Editrice di Roma nel 1995;

– L’opposizione popolare al fascismo, i cui atti sono stati pubblicati dalle Edizioni Qualevita di Sulmona (AQ) nel 1996.

Ho inviato la proposta sia al Presidente della Regione che ad alcuni componenti del Direttivo provinciale dell’Anpi, che conosco, e confido che venga esaminata.

In particolare credo che sarebbe una iniziativa lodevole e molto qualificante per l’Amministrazione regionale, che si avvia alla scadenza, approvare la Legge, la cui presentazione potrebbe essere annunciata in occasione delle celebrazioni della Festa.