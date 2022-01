E …se un disabile è positivo al COVID?

Giuro, non ci avevo mai pensato e credo che in tanti, come me, non hanno mai lontanamente immaginato una simile situazione possibile: tampone rapido, tampone molecolare, positività, ricovero di un disabile. Poi ho letto il libro: La storia di Gio’ “il mio bambino-adulto, autistico e pieno di energia, ucciso dal COVID”. Problemi respiratori per Gio’ e fortissimi mal di testa, ricovero da solo in ospedale in attesa di un posto in un reparto COVID. La mamma Viviana a casa, positiva anch’essa al COVID, l’aggravamento di Gio’, la morte.

Vogliamo fare assieme una passeggiata in “Olanda”? Una nazione lontana dalla nostra quotidianità?. Proviamo ad uscirne migliori .

“O ci credi o non ci credi al concetto dei più deboli, degli anziani e dei bambini, a maggior ragione a chi deve gestire una disabilità, la propria o dei familiari. Siamo sicuri di essere pronti come società a capirne le sofferenze? Penso di no!“, scrivevo in un precedente articolo di cui allego il link, rileggetelo, sempre se ne avrete voglia. E se potete leggete il libro: “ Per sempre Gio’”, si può anche regalare.

Arriviamo alla farmacia di via dei XXXX, strada in discesa con tante persone in fila e un gazebo tra il marciapiedi e il parcheggio stradale. La fila è unica, adulti, anziani, famiglie con bambini e disabili accompagnati o soli, anche con la sedia a rotelle. In “Olanda” c’e’ l’inclusione ed è corretto che non ci siano privilegi, non ci sono nemmeno gli “sguardi commossi” dei compagni di fila e non c’è nemmeno l’invito di passare avanti. Dopo mezz’ora fatto il tampone e dopo dieci minuti c’è l’esito: POSITIVO.

Tampone positivo, dobbiamo passare al tampone molecolare. “In Olanda“ forse l’ Unità Speciale di Continuità Assistenziale andrebbe a casa del disabile per il tampone, forse per un’ecografia polmonare ecc. . O forse no! Comunque “in Olanda” c’è la prenotazione pubblica presso una struttura, sempre dopo aver avuto la ricetta dematerializzata. “In Olanda “ il centro privato sarebbe a carico del disabile. Con l’assistente domiciliare, con la mamma, con il fratello, con un amico/a si va in macchina all’appuntamento, ma c’è una fila interminabile, di ore. Tralascio il bisogno corporeo del disabile, già difficile per i normodotati.

“In Olanda” il disabile , che non ha famigliari ma l’assistente domiciliare, è positivo al COVID anche con il molecolare, ma può rimanere a casa. Da sola/o! Può l’assistente stare a stretto contatto con un positivo al COVID? Può farlo un amica/o, un operatore/trice sanitario? un infermiere/a? Mamma mia, che scenario allucinante.

“In Olanda “ c’è l’ospedale pubblico, il disabile va in un reparto COVID ma dove non c’è necessità di cure urgenti, ma quel reparto può gestire il disabile e le sue problematiche? Mamma mia, speriamo che me la cavo.

Anche “in Olanda” si sa che la disabilità non è unica, ha centinaia di diversità e si ha in tutte le età. “In Italia” non le vediamo, siamo poco abituati …a volerle vedere. Non rispettiamo nemmeno le barriere architettoniche, figurati!

Quando incorre in un problema, mia suocera usa questa espressione “ …Dio vede e provvede”.

Mia suocera non sarà mica “olandese”?