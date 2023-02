Eccellenze sportive del Collatino: Beatrice Malagodi

Domenica 26 febbraio, nella bella cornice del Centro Olimpico Matteo Pellicone, centro tecnico federale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Beatrice Malagodi, ancor giovane insegnante di Judo del nostro quartiere, ha ricevuto dalle mani di rappresentanti federali la prestigiosa promozione a cintura nera IV Dan attribuita Motu Proprio dal Presidente della F.I.J.L.K.A.M., Dott. Domenico Falcone.

Nelle intenzioni e nelle parole dei conferenti, l’apprezzamento per gli straordinari risultati di studio e accademici, affiancati dai premi ottenuti negli anni -anche dal Comitato Olimpico- per aver ben coniugato gli impegni da atleta prima e insegnante tecnico poi con il percorso formativo e professionale e ancora con l’attività rivolta verso le emergenze sociali.

Classe ’96, allieva del M° Gianluca Ferro, come atleta ha ottenuto risultati ragguardevoli, fra i quali il più prestigioso: il titolo di Campionessa Nazionale Universitaria nel 2016.

Attualmente impegnata in un Master in Marketing e Management dello Sport presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha due lauree ed è docente di Scuola Secondaria, già collaboratrice e volontaria di Sport Senza Frontiere Onlus, ha sempre cercato un equilibrio fra la pratica sportiva e la carriera scolastica e accademica di livello (Diploma di Liceo Classico 100/100, Laurea in Lettere Moderne 110 e lode e Laurea in Filologia Moderna 110 e lode). Tale impegno le ha fruttato due prestigiosi riconoscimenti:

-nel 2016 il 3° posto nel concorso “Donna Sport – L’atleta più brava a scuola” indetto dal Gruppo Bracco,

-nel 2018 la vittoria, con Menzione d’Onore, nel concorso “Atleta eccellente, eccellente studente” indetto dal C.O.N.I..

Convinta assertrice del principio che attività sportiva e studio siano percorsi paralleli e integrabili, attualmente è la responsabile della preparazione degli atleti agonisti della S.S.D. Blu 3000, nella storica palestra di via Dino Penazzato, 83 nella quale nel 2000 ha iniziato la sua pratica judoistica con il compianto M° Umberto Foglia.

Sonia Rinaldi