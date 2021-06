Ecco chi sono nel X Municipio i candidati Primarie del centrosinistra

“Primarie per la scelta del candidato alla Presidenza del X Municipio. Possiamo finalmente sciogliere le riserve e comunicare i nomi di coloro che concorreranno per guidare la compagine di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative: in rigoroso ordine alfabetico, si tratta di Antonio Caliendo, Franco De Donno e Mario Falconi. Riteniamo che tutti e tre esprimano il giusto mix di rappresentatività, esperienza e attaccamento al territorio. Dal confronto tra loro siamo certi emergerà la persona giusta, in grado di lanciare la sfida a un centrodestra in confusione e a un Movimento 5 Stelle ormai allo sbando, con l’unico obiettivo di risollevare un territorio in stato di profonda prostrazione. Ringrazio i tre candidati e i loro sostenitori per essersi messi a disposizione, auspicando una grande partecipazione alle Primarie del prossimo 20 giugno. I candidati verranno presentati ufficialmente nel corso di una conferenza stampa congiunta che si terrà sabato prossimo (luogo e orario sono ancora in via di definizione).”

Lo comunica in una nota Flavio De Santis, segretario PD X Municipio e coordinatore del Tavolo Municipale per le Primarie del centrosinistra