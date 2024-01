Ecco come cambierà la squadra giallorossa con Daniele De Rossi allenatore

Sembra non voler trovare pace la Roma: la notizia di questi giorni è l’esonero immediato di Mourinho e del suo staff per fare spazio ad un nuovo allenatore. Il comunicato stampa della squadra romana ha annunciato Daniele De Rossi come allenatore e responsabile tecnico con un contratto che durerà fino al 30 giugno 2024.

Mentre il comunicato stampa riportato da Ansa mette in luce le intenzioni della squadra romana di tornare a competere per il raggiungimento del 4° posto, il web si chiede se il licenziamento di José fosse davvero l’opzione migliore per la squadra.

De Rossi è una vera e propria leggenda per i tifosi giallorossi: ha trascorso tutta la carriera nel club capitolino e rappresenta il simbolo della Roma dell’ultimo ventennio, insieme a Francesco Totti.

La decisione relativa all’avvicendamento dell’allenatore è stata presa nell’interesse del Club e le parole di Dan e Ryan Friedkin evidenziano la necessità di un cambiamento rapido ed immediato per poter invertire la tendenza in termini di risultati.

Come giocherà la Roma con il nuovo allenatore?

Una Roma che giochi meglio, questo è ciò che si aspettano i Friedkin ma anche tutti i tifosi romanisti che hanno grande fiducia nel nuovo allenatore per cambiare soprattutto l’atteggiamento della squadra in campo.

“Un romano alla Roma” si legge sui social: l’ingresso di De Rossi viene colto con stupore e affetto dai tifosi per la sua origine e la sua carriera calcistica. Romano come Claudio Ranieri, Bruno Conti o Carlo Mazzone e con un CV di tutto rispetto. L’ex numero 16 soprannominato “Capitan Futuro” ha alle spalle una sola esperienza come allenatore nella Spal in Serie B in cui non aveva particolarmente brillato.

Le dichiarazioni di De Rossi

Come riportato dai comunicati stampa ufficiali, le dichiarazioni di De Rossi si aprono con un ringraziamento alla famiglia Friedkin che lo ha riportato nella squadra che ama fin da bambino. Ha sottolineato poi quanto sia importante concentrarsi subito sul lavoro per competere immediatamente per i traguardi che la società ha delineato ad inizio stagione.

Il possibile nuovo schema tattico

L’assetto tattico della Roma di De Rossi potrebbe non discostarsi molto dalle proposte precedenti ma il suo passato ha mostrato grande interesse per la difesa a tre… la replicherà in questo caso?

Se l’appena esonerato Mourinho ha sempre giocato con la difesa a 3, gli schemi più cari a De Rossi sembrerebbero voler mantenersi simili: 3-5-2, 3-4-1-2 e 3-4-2-1 sembrano essere le formazioni preferite. Se tatticamente non si evidenziano vere e proprie rivoluzioni, la squadra ha comunque grande fiducia e speranza di invertire la tendenza.

Contrariamente a quanto riportato poc’anzi, secondo le voci dei giornalisti sportivi più autorevoli, la Roma dovrebbe giocare con la difesa a 4. Il quartetto più probabile sarebbe costituito da Karsdorp, Mancini, Llorente e Spinazzola (con Mancini sostituito per squalifica da Huijsen).

Come cambiano le quote sui giallorossi?

Il calcio porta con sé importanti interessi economici che si riflettono nel campo del gioco: l’esonero di Mourinho ha sicuramente avuto riflessi sul settore delle scommesse calcistiche con pronostici del mondo bookie davvero interessanti.

La stagione della Roma può essere risollevata e ora è tutto nelle mani dell’ex Capitano: secondo Sisal e Planetwin la quotazione per l’AS Roma nella top 4 a fine stagione è data a 5 mentre GazzaBet e Betway la danno vincente per 5.50. La comparazione delle quote per la conquista dell’Europa League mette d’accordo i più importanti bookie con una quota di 15.

Focus puntato sul prossimo match di sabato alle ore 18:00 nella speranza di vedere già i primi cambiamenti: la quota relativa alla vittoria dei Capitolini nella prossima partita di Serie A, Roma-Verona, è di 1.52 secondo Daznbet, bookmaker autorevole anche per il settore iGaming come dimostra questa recensione su Danzbet Casinò.