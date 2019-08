“Fino al 20 settembre – informa su fb l’assessore all’Ambiente del V Municipio Dario Pulcini – le imprese possono partecipare al bando per sponsorizzare le aiuole spartitraffico del Municipio V, pubblicizzando, in cambio delle attività manutentive, la propria attività.

Un’opportunità per dare decoro alla città facendosi conoscere.”

Qui tutte le informazioni: http://tiny.cc/a75ibz