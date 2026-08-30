Ecoitaliasolidale e Domus Europa: Depaving, 3-30-300 e Parco Nazionale del Tevere

Il caldo non è più soltanto un fenomeno estivo, ma una questione sanitaria, ambientale e urbana. Roma dispone di una straordinaria ricchezza naturale, ma deve trasformarla in una vera infrastruttura climatica. Le temperature sempre più elevate e le ondate di calore impongono un cambio di paradigma nella gestione del territorio della Capitale.

È quanto sostengono EcoItaliaSolidale e Domus Europa, attraverso il Presidente nazionale di EcoItaliaSolidale e Responsabile della Commissione Ambiente di Domus Europa Piergiorgio Benvenuti e la Vicepresidente di Domus Europa Serena Tajé Forni.

Roma dispone di circa 85.000 ettari di aree verdi, pari a circa il 67% del territorio comunale, e di oltre 50.000 ettari di aree agricole. Una ricchezza straordinaria che, secondo le due organizzazioni, deve diventare il punto di partenza di una nuova politica urbana.

Secondo le analisi del Prof. Luigi Campanella, scienziato di livello internazionale e già Preside della Facoltà di Chimica dell’Università “La Sapienza” di Roma, le superfici artificiali coprono circa il 24% del territorio comunale, mentre dal 2006 sono andati perduti oltre 1.500 ettari di aree naturali e agricole.

Sempre secondo le analisi del Prof. Campanella, Roma dispone di circa 17 metri quadrati di verde urbano per abitante, contro una media nazionale di 20 metri quadrati.

“Numeri – sottolineano Benvenuti e Tajé Forni – che dimostrano come Roma non possa più limitarsi a rispondere all’emergenza caldo. Occorre una strategia strutturale nella quale alberi, verde, suolo e acqua siano considerati vere infrastrutture della città”.

DEPAVING E 3-30-300

La proposta è quella di integrare il depaving, cioè la progressiva rimozione di asfalto e cemento laddove non siano indispensabili, con la strategia 3-30-300: almeno tre alberi visibili da ogni abitazione, una copertura arborea del 30% nei quartieri e un’area verde pubblica di qualità entro 300 metri da ogni cittadino. Piazzali, parcheggi sovradimensionati, superfici asfaltate inutilizzate e altre aree impermeabilizzate potrebbero, laddove tecnicamente possibile, essere trasformati in spazi permeabili, verdi e alberati.

Particolare attenzione deve essere riservata agli alberi già presenti. Roma ha visto negli ultimi anni l’abbattimento di circa 30.000 alberi. Gli abbattimenti necessari per ragioni di sicurezza sono naturalmente indispensabili, ma un giovane albero non può sostituire immediatamente le funzioni ambientali di un grande albero adulto.

Come evidenziato dal Prof. Campanella, un albero in buone condizioni e con almeno vent’anni di vita può assorbire circa 50 chilogrammi di CO₂ ogni anno.

Per questo, accanto alle nuove piantumazioni – compreso il progetto annunciato di 800.000 nuovi alberi nell’area cittadina, fino a un milione nell’intera area metropolitana – occorre soprattutto curare, monitorare e conservare il patrimonio arboreo esistente.

IL PARCO NAZIONALE DEL TEVERE

Al centro della proposta di EcoItaliaSolidale e Domus Europa c’è anche la realizzazione del Parco Nazionale del Tevere.

“Roma ha bisogno di una vera strategia di adattamento climatico – afferma Piergiorgio Benvenuti – attraverso la realizzazione del Parco Nazionale del Tevere, una grande infrastruttura verde capace di collegare il Tevere e l’Aniene, rafforzare il corridoio ecologico del Centro Italia, aumentare le alberature, migliorare la qualità dell’aria, tutelare la biodiversità e mitigare le isole di calore”.

Il Tevere può così tornare a essere protagonista della rinascita ambientale della Capitale, creando una rete ecologica capace di connettere fiume, aree verdi, aree agricole e quartieri.

DALLA CLOACA MAXIMA ALL’ACQUA DEPURATA

La strategia deve comprendere anche il recupero delle acque reflue depurate per irrigare parchi, alberature, giardini pubblici e aree verdi attraverso reti dedicate, evitando di utilizzare per questi scopi acqua potabile.

La storia di Roma dimostra da oltre duemila anni l’importanza di governare correttamente la risorsa idrica. Oggi quella stessa capacità di visione deve tradursi nel recupero e nel riutilizzo dell’acqua.

LA NATURA COME INFRASTRUTTURA

La sfida è costruire una vera fitopoli, nella quale alberi, acqua, biodiversità e suolo permeabile siano parte integrante del funzionamento della città.

L’idea della “città giardino” elaborata alla fine dell’Ottocento da Ebenezer Howard torna così di straordinaria attualità: la città del futuro non può essere soltanto costruita, ma deve saper integrare urbanizzazione e natura.

Serena Tajé Forni, Vicepresidente di Domus Europa, dichiara: “Roma può ancora diventare la Città Giardino d’Europa, ma deve cambiare paradigma. Il verde non può più essere considerato arredo urbano: deve diventare una vera infrastruttura climatica, ambientale e sanitaria. Il principio del 3-30-300, il depaving, la tutela degli alberi adulti, la forestazione urbana e il recupero delle acque devono essere inseriti in una strategia unica.

Il Parco Nazionale del Tevere può rappresentare una delle grandi infrastrutture ecologiche della Capitale, collegando il Tevere e l’Aniene e contribuendo a contrastare il caldo, migliorare la qualità ambientale e aumentare la resilienza della città.

Roma ha una ricchezza naturale straordinaria, ma è necessario trasformarla in una politica urbana concreta. La città giardino del passato può diventare la città resiliente del futuro. Ma il tempo stringe”.

Piergiorgio Benvenuti, Presidente nazionale di EcoItaliaSolidale e Responsabile della Commissione Ambiente di Domus Europa, conclude: “Roma deve avere il coraggio di invertire la rotta. Per troppo tempo abbiamo consumato e impermeabilizzato il territorio mentre aumentavano temperature, fragilità ambientale e pressione urbana.

Non basta più parlare di riduzione del consumo di suolo: dobbiamo iniziare a restituire suolo alla natura, attraverso il depaving delle superfici non necessarie, la rigenerazione dei terreni, la creazione di nuovi spazi verdi e la tutela degli alberi esistenti.

La vera sfida non è piantare alberi per fare numero, ma costruire una città nella quale ogni cittadino possa vedere alberi dalla propria abitazione, raggiungere facilmente un’area verde e vivere in quartieri con una significativa copertura arborea.

Più alberi, più suolo permeabile, più acqua recuperata e più Tevere: non soltanto una scelta ambientale, ma una scelta di civiltà per la Capitale del futuro.

Roma ha già consumato troppo territorio. Ora deve cominciare a restituirlo alla natura.”

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