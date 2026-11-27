La Giunta regionale del Lazio ha deliberato uno stanziamento di 500mila euro a favore dell’Ater della Provincia di Latina per realizzare interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, al fine di ripristinare adeguate condizioni di abitabilità degli immobili.

In una nota, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli — ringraziando il presidente Rocca e la Giunta per l’approvazione della delibera — precisa che le risorse sono state definite in collaborazione con l’Ater di Latina nell’ambito di una pianificazione triennale del valore complessivo di 2 milioni di euro.

Con questo primo stanziamento da 500mila euro verranno avviati i lavori per il recupero di 21 alloggi di risulta e gli interventi di manutenzione straordinaria su un immobile situato a Ventotene, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli alloggi e garantire condizioni abitative più dignitose.

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