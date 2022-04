Edoardo Petti e Sara Matteo in concerto al Museo Nena

L’Associazione “Nuovo Fidia” Museo Nena in collaborazione con l’Associazione Anton Rubinstein presenta in concerto, mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 19,30, Edoardo Petti flauto traverso e Sara Matteo al pianoforte

In programma: – Johann Sebastian Bach (1685-1750): Sonata in mi minore BWV 1034 per flauto e pianoforte nei tempi: Adagio ma non tanto Allegro Andante (sol maggiore) Allegro – Mozart (1756-1791)/Mercadante (1795- 1870): aria variata sul “Là ci darem la mano” per flauto solo – Giulio Briccialdi (1818-1881), Carnevale di Venezia opera 78 – Pietro Morlacchi (1828-1868, Il pastore svizzero; -Frank Martin (1890-1974), Ballade per flauto e pianoforte Edoardo Petti flauto – Sara Matteo pianoforte

Edoardo Petti Nato a Roma il 6 dicembre 2005, inizia lo studio del flauto traverso all’età di 10 anni presso la scuola media ad indirizzo musicale I.C. Porto Romano con il M° Laura Colucci. Durante il percorso di studi finora intrapreso ha vinto diversi primi premi assoluti e primi premi di livello Internazionale e Nazionale. Ha partecipato a numerose masterclass con i maestri Andrea Oliva, Giuseppe Nese e Giuseppe Pelura. Ha frequentato nell’anno accademico 2019/20 un corso di perfezionamento annuale con il M° Michele Marasco presso l’Accademia Italiana del Flauto. Dal 2018 studia con il M° Giuseppe Pelura. A partire dal 2022 fa parte del Carreer Project della scuola di musica svizzera “Tiziano Rossetti Academy” e qui studia con il M° Ildiko Juhasz. Durante gli anni di liceo si afferma come solista ma anche come orchestrale: partecipa a molteplici concerti in orchestra sotto la direzione di Simone Genuini e di Nicola Piovani e prende parte, in veste di solista, a numerosi concerti. Dal 2021 è primo flauto della JuniOrchestra sezione Young dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la bacchetta del M° Simone Genuini. È iscritto al Conservatorio Santa Cecilia di Roma: è stato seguito dal M° Francesco Baldi ed ora prosegue sotto la guida del M° Deborah Kruzansky. Attualmente prosegue a studiare sotto la guida del M° Andrea Oliva e del M° Giuseppe Pelura. La sua prima idoneità in un concorso per una posizione come orchestrale arriva all’età di 16 anni con l’Orchestra Istituzionale del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Dal 2022 è parte dell’ensemble “Per un pugno di flauti”.

Sara Matteo Vincitrice di concorsi pianistici e di numerosi premi, svolge intensa attività concertistica sia in veste di solista che in formazioni da Camera. Ha inciso per Radio Vaticana ed è stata ospite di molte trasmissioni televisive. È spesso chiamata a far parte di Commissioni di giurie in concorsi pianistici nazionali e internazionali. Ha partecipato molte volte alla manifestazione internazionale Flautissimo all’Auditorium Parco della Musica prima e al teatro Palladio poi, accompagnando al pianoforte i più grandi nomi del flautismo mondiale. Ha suonato per rassegne prestigiose tra le quali “Suona francese” e per il festival “Severino Gazzelloni”. Per molti anni ha ricoperto il ruolo di maestro collaboratore al pianoforte presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila e al S. Cecilia di Roma. Titolare di cattedra lo scorso anno al Conservatorio di Brescia, attualmente è titolare nello stesso conservatorio aquilano. Nel 2003 ha fondato, insieme con il Maestro serborusso Sasha Bajcic, la Scuola di musica “Anton Rubinstein” di cui è direttore artistico. Il suo libro “Il pianoforte zen” presentato in luoghi importanti le ha dato molte soddisfazioni musicali e letterarie

Centro culturale “Nuovo Fidia” e Museo Nena Nel 1991 lo scultore Alfiero Nena (1933-2020) trevigiano di nascita ma romano di adozione e abitante a Colli Aniene nel IV Municipio, fondava il “Centro Culturale Fidia” nella dismessa scuola media abbinata all’Istituto di Arte sacra di Via del Frantoio a Tiburtino Terzo. Il comune di Roma gli aveva concesso quei locali diruti e fatiscenti perché ne facesse il suo laboratorio e l’esposizione permanente delle sue opere. Lo scultore, con l’aiuto di suo fratello Giorgio architetto e di altri due ingegneri, ricostruì quei locali e ne fece un gioiello che per oltre venticinque anni è stato un faro di cultura non solo per il quartiere ma per la città intera. Una mole di manifestazioni culturali con concerti, conferenze, mostre, spettacoli, sfilate di moda, borse di studio annuali agli studenti delle scuole artistiche romane con il Premio Fidia che hanno arricchito il IV Municipio e non solo. Il Premio Fidia, confluito poi nella ONG “E.I.P. Ecole Instrument de Paix” con statuto consultivo presso l’ONU ha acquisito carattere nazionale. Tutto ampiamente documentato nel libro “Centro Culturale Fidia: la storia” edito da Cofine nel 2015. Dopo un lungo contenzioso, che pur sembrava volgere a favore dell’Associazione, a settembre 2020 (un mese prima della morte dello scultore) lo stesso Comune di Roma ha intimato lo sgombro forzato dei locali senza offrire alcuna alternativa. E’ stato necessario, da parte degli eredi, traslocare in tutta fretta tutte le statue in un locale di Via Edoardo D’Onofrio, sempre a Colli Aniene. Qui è sorto il Centro culturale “Nuovo Fidia e Museo Nena” dove le splendide opere di Alfiero Nena rivivono in armonia ed eleganza. Alcune di esse sono state trasferite ai Civici Musei di Treviso sua città natale dove gli saranno dedicate alcune sale, in compagnia e in dialogo con il grande scultore trevigiano suo predecessore Arturo Martini (1889-1947). Lì le sue sculture staranno per sempre in buona compagnia con altri grandi artisti del passato come Bellini, Lotto, Cima da Conegliano, Paris Bordon, Iacopo Bassano, Tiziano, Guardi, Tiepolo. Altre opere ancora sono destinate in Vaticano e in altri prestigiosi musei per assicurare al grande artista appena scomparso la più degna memoria.

Museo Nena via Edoardo D’Onofrio 35. 00155 – Roma Ingresso libero e gratuito compatibilmente con le norme Covid