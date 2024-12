Educare e formare l’arte insieme: la scuola e “La Farandola”

La scuola come istituzione educativa espleta con successo il suo compito formativo se si inserisce e si raccorda con il territorio, con le altre istituzioni e con Associazioni ed Enti che operano nella crescita delle persone a vario livello nell’ottica del policentrismo educativo.

L’Istituto Comprensivo Largo Cocconi, costituito dalla Scuola Primaria Marco Polo di Largo G. Cocconi 10 e di Via M. Tenore 15 con la Scuola Secondaria di Primo Grado G. Verga, con complessivamente quasi 1400 alunni proviene da percorsi sessantennali nel territorio.

Convergono quindi in una scuola tutto quel complesso di utenza che nella tradizione del quartiere è ricordata come le “Scuole Bianche”, quelle che storicamente hanno costituito il riferimento della cultura istituzionale nel territorio, i primi edifici che ancora oggi nonni e genitori ricordano affettuosamente, a cui si sentono appartenere e a cui affidano con fiducia le nuove generazioni.

L’offerta formativa scolastica viene arricchita con iniziative ed attività che si realizzano in collaborazione con altre agenzie educative, associazioni ed enti territoriali, linfa vitale per la crescita e come risposta ai bisogni educativi di alunni e genitori.

Proprio in questo scenario ancora più importanza, come risorsa per il territorio e per la scuola, assumono le Associazioni ricreative, culturali, sportive che perseguono obiettivi educativi, di promozione della crescita sociale e civile delle persone e che realizzano iniziative di solidarietà, che sostengono e promuovono una cultura del rispetto e valorizzazione dell’ambiente.

Preziosa risorsa di collaborazione in questi anni si è rivelata l’Associazione Culturale La Farandola Aps che ha proposto e coinvolto la scuola in eventi culturali, conferenze, seminari e mostre di pittura, scultura, fotografia, fumetto, musica, poesia con percorsi di qualità e livello.

Nello specifico vanno ricordate per risultati e successo formativo:

– il Laboratorio di disegno e pittura promosso per classi quinte Scuola Primaria di Via Tenore;

– i percorsi di Educazione Alimentare un guida a fumetti sulla corretta alimentazione “Colori e forme degli alimenti”;

– La Mostra: Immagino…racconto il mio fumetto dedicata ad Andrea Pazienza.

Tali contributi vengono promossi a titolo gratuito per la scuola e gli alunni, particolare significativo e un valore aggiunto per le famiglie in questo particolare momento storico.

In questo Anno Scolastico è stato proposto ed accolto con entusiasmo il Progetto “Maria Montessori…l’arte educa alla bellezza...”Giocando con le macchie”. Nelle giornate di 22-23-24 ottobre 2024 gli alunni e le alunne delle classi quinte della primaria dell’I.C. Largo Cocconi sono stati protagonisti del progetto “Giocando con le macchie” proposto e curato personalmente dal presidente dell’Associazione Romina De Cesaris, la quale con attenzione e professionalità ha dato la possibilità di far mettere in pratica la creatività dei bambini giocando con il colore hanno dato libertà alla loro fantasia creando diverse immagini. Gli alunni e le alunne hanno partecipato con entusiasmo e allegria alla lezione, che si è tenuta nel laboratorio d’arte della scuola secondaria Verga.

Come già è accaduto in passato, l’associazione ha proposto, gratuitamente, attività interdisciplinari coinvolgenti, stimolanti e interessanti, che sono diventate spunto per attività di arte proposte in seguito dai docenti di classe, anche loro entusiasti dell’intervento, in vista della Mostra conclusiva che si terrà dal 29 novembre, presso la sede dell’Associazione. Si è convinti che l’innovazione e la crescita autentica si fondino proprio dal pensare in modo differente, dal vedere le cose con occhi diversi, dal saper guardare ed osservare, dal saper trovare già intorno a noi spunti culturali e proprio la scuola, insieme con le altre agenzie educative, rappresenta la prima guida del percorso di ciascuno. La grande sfida è” sapersi incontrare”, è creare le occasioni di leggere cultura, sport, arte e dialogo nel percorso quotidiano di ciascuno, nell’ottica di provarci e crederci sul campo, cominciando dalla famiglia con la scuola e le associazioni, con la fiducia, l’ottimismo e la positività che non può non pervadere chi si occupa di educazione e guarda al futuro.

Le attività proposte hanno favorito la crescita autentica, il pensare in modo “differente”, vedere le cose con occhi consapevoli, autonomia di giudizio, saper guardare ed osservare, saper trovare intorno a noi spunti e alimenti culturali.

Insieme abbiamo vissuto momenti di sfida nel” sapersi incontrare”, nel creare le occasioni di leggere e fare cultura, arte e dialogo nel percorso quotidiano di ciascuno, nell’ottica di provarci e crederci sul campo, collegando la Scuola con l’Associazione Culturale La Farandola Aps, come agenzia formativa per la crescita della persona. Infine, si torna a ringraziare di vero cuore il garbo propositivo, la qualità, l’alto livello e la competenza comunicativa di Romina De Cesaris, Franco Massimi e Pino Tramontana per il loro contributo prezioso alla crescita dei cittadini di domani, con l’auspicio di rinnovate collaborazioni future.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.