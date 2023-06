Educazione ambientale, Ama: coinvolti oltre 21 mila studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Nell’anno scolastico 2022/23 sono stati oltre 21.250 gli studenti delle scuole romane coinvolti nelle varie iniziative proposte da AMA in materia di educazione ambientale, quasi il doppio rispetto del precedente anno scolastico (11.245). Cresce dunque l’interesse degli educatori per i programmi didattici offerti gratuitamente dall’azienda e la partecipazione riguarda tutte le fasce di età e i municipi romani.

Più nel dettaglio, sono state interessate 438 classi per un totale di 8.970 alunni tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria (prima e seconda elementare) a fronte dei 3.762 studenti dell’anno precedente, 270 classi e 5.544 allievi per la terza, quarta e quinta (2.526 nel 2021/22), 48 classi e 3.062 studenti per le scuole secondarie di primo grado (1.674 lo scorso anno).

Inoltre, grazie alla collaborazione con Erion WEEE, sono stati coinvolti nel 2023 anche 1.647 studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Sostanzialmente invariata la richiesta di attività tramite il kit a distanza, un “Kit” sviluppato durante la pandemia per consentire di svolgere l’educazione ambientale anche in DAD, strutturato con supporti per la formazione teorica, schede per le attività pratiche e verifiche dell’apprendimento, tutto differenziato per fasce di età.

La partecipazione è diffusa su tutto il territorio comunale: a partecipare sono state le scuole presenti in tutti i municipi della capitale: il più attivo è stato il municipio VII, con 55 scuole coinvolte nelle diverse attività, seguito dal municipio XIII (48) e dal VI (37).

“L’alto numero di studenti coinvolti e la qualità e la quantità delle iniziative conferma la bontà del lavoro svolto – dichiara Daniele Pace, Presidente AMA – L’educazione ambientale è per noi un obiettivo prioritario. Per il prossimo anno scolastico vogliamo introdurre nuove iniziative rinnovando il programma AMAperlascuola e aumentare l’offerta anche con materiale didattico ad hoc che gli insegnanti potranno utilizzare liberamente durante tutto l’anno. L’attenzione all’ambiente è parte integrante dell’educazione civica e i nostri docenti lo sanno, vogliamo supportarli al meglio nello svolgimento di questo compito delicato e fondamentale.”

Il programma AMAperlascuola è gratuito e consultabile sul sito www.amaroma.it/amaperlascuola Da settembre sarà possibile richiedere le attività compilando direttamente on line il modulo di partecipazione.