Efficienza energetica, al via i lavori in 39 Comuni del Lazio: firmate le convenzioni con la Regione

Un passo concreto verso un Lazio più sostenibile e moderno. Sono state firmate oggi, nella sede della Giunta regionale, le convenzioni tra la Regione Lazio e i sindaci dei 39 Comuni beneficiari dei fondi destinati all’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Un investimento da 60 milioni di euro, nell’ambito del Programma FESR 2021-2027, che apre ufficialmente la fase operativa degli interventi.

I Comuni coinvolti, tutti con oltre 20mila abitanti, potranno avviare progetti di riqualificazione energetica su scuole, impianti sportivi e altri edifici pubblici, spesso obsoleti e particolarmente energivori. L’obiettivo: renderli più sostenibili, più sicuri e più vicini ai bisogni dei cittadini.

«Con la firma di oggi – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Elena Palazzo – entriamo nel vivo di un’azione strategica per il futuro dei nostri territori. La Regione è al fianco dei Comuni fin dall’inizio e continuerà a offrire supporto tecnico costante, per garantire che le risorse siano utilizzate al meglio e i progetti abbiano un impatto reale e duraturo».

Un percorso partito a gennaio 2025 con la pubblicazione dell’avviso pubblico e culminato oggi con la firma degli accordi, che rappresentano un esempio virtuoso di sinergia istituzionale e utilizzo efficace dei fondi europei.

«Questa iniziativa – ha concluso l’assessore Palazzo – è un modello di come le risorse europee possano essere tradotte in azioni concrete per la sostenibilità ambientale e l’efficienza della Pubblica Amministrazione».

