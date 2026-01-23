Elezioni a Roma, la Lega indica: “Antonio Maria Rinaldi candidato Sindaco”

Non più semplici indiscrezioni, ma una proposta politica formalizzata e messa nero su bianco. La Lega ha scelto l’apertura della tre giorni “Idee in Movimento” per scoprire le carte in vista delle elezioni amministrative del 2027 e indicare un nome attorno al quale avviare il confronto nella coalizione di centrodestra: Antonio Maria Rinaldi.

Un annuncio che segna il primo passo ufficiale nella partita per il Campidoglio e che rappresenta, nelle intenzioni del Carroccio, una “bandierina” piantata all’interno del perimetro dell’alleanza.

Il profilo: competenza economica e conoscenza della città

Antonio Maria Rinaldi non è un volto nuovo né per la politica romana né per quella nazionale. Economista, già europarlamentare, è noto per le sue posizioni critiche nei confronti delle istituzioni finanziarie europee e per un approccio fortemente orientato ai temi dei conti pubblici, dei bilanci e dell’uso delle risorse.

Proprio l’esperienza maturata a Bruxelles viene indicata dalla Lega come uno dei punti di forza della candidatura, insieme a quella che il partito definisce una conoscenza capillare dei problemi dei quartieri romani. Un profilo che, secondo la nota diffusa, unirebbe competenza tecnica e radicamento sul territorio.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: proporre una figura in grado di imprimere una discontinuità rispetto all’attuale amministrazione, definita dal partito come una «cattiva gestione targata Gualtieri», puntando su efficienza amministrativa e rilancio economico della Capitale.

Il confronto nella coalizione

La mossa della Lega apre ora ufficialmente il tavolo del centrodestra. Nella comunicazione del partito si sottolinea come la partita sia appena iniziata: «Nelle prossime settimane ci sarà occasione per parlarne con gli alleati. La Lega ha già una squadra forte da mettere al servizio della comunità ed è pronta ad amministrare».

La parola passa dunque a Fratelli d’Italia e Forza Italia, chiamate a valutare la proposta e a decidere se convergere sul nome di Rinaldi o avanzare candidature alternative.

