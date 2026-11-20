Una sfida sulle preferenze alle comunali di Roma per verificare quanto pesi davvero nelle urne Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore eletto con Forza Italia. A lanciarla dal Palacongressi di Fiuggi, intervenendo all’appuntamento «Nexus – Visioni e strategie di sviluppo del territorio», è stato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha riferito di averne parlato direttamente con il leader azzurro Antonio Tajani.

«Ho detto al presidente di Forza Italia Antonio Tajani: visto che Lotito si è innamorato della politica, vuole continuare ed è legittimo, e considerato che tornano le preferenze, dovrebbe candidarlo a Roma. Così vediamo quante ne prende, forse qualcuna anche dai romanisti», ha dichiarato Rocca, incalzando il senatore sul legame tra visibilità calcistica e consenso politico: «Questo è il momento della verità per Lotito, per dimostrare che è lui un valore aggiunto per la politica, altrimenti è vero il contrario: è stata la Lazio a portarlo in Senato. Oggi ha la possibilità di dimostrare che la Lazio ha portato tanti consensi a lui e al suo partito. È andato a Reggio Calabria? Si candidasse a Roma, accettasse la sfida, cominciasse già dalle comunali con Forza Italia e vediamo quanto è trascinatore di folle».

L’attacco sulla gestione della Lazio e la protesta all’Olimpico: «In vent’anni non ha perso occasione per insultare i tifosi»

Il governatore — noto tifoso biancoceleste e critico verso l’operato del patron — ha poi affrontato il fronte sportivo, schierandosi con la protesta di una parte dei sostenitori che diserta lo stadio Olimpico in dissenso con la proprietà. «Noi allo stadio ci siamo andati. Il problema è non andare all’Olimpico finché Lotito continuerà ad avere un atteggiamento arrogante. Negli anni è riuscito in una missione impossibile: non perdere mai l’occasione di insultare i tifosi della Lazio», ha affermato Rocca, tracciando una linea netta tra i diritti dell’azionista e quelli del pubblico: «Noi allo stadio ci andiamo, ma credo che lui debba cambiare atteggiamento. È padrone della società ed esercita un suo diritto, ma noi, come tifosi, esercitiamo il diritto di andare a goderci la Lazio fuori».

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