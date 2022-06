Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli” e conferimento incarichi

Il 7 giugno 2022, si è riunita l’Assemblea Generale del Quartiere, durante la quale ci sono state le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere “Largo Beltramelli”, delle quali avevamo dato notizia sulle pagine di questo giornale.

Ne dà notizia il neo confermato presidente, Sig. Bellofatto, che è anche nostro redattore.

Tutti e sei i candidati (Bellofatto Pericle E., Cantelli Dolores, Di Nuzzo Antonio, Grattarola Pietro, Kaczko Serio e Misuraca Teresa), su proposta dal Consiglio Direttivo uscente, ratificata dall’Assemblea, sono stati eletti e, quindi, entrano a far parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Dopo di che, come previsto dalla Statuto, quest’ultimo si è riunito, in data 10 giugno 2022, per conferire gli incarichi previsti, che sono i seguenti:

Presidente: Pericle Eolo Bellofatto

Segretario: Sergio Kaczko

Tesoriere: Pietro Grattarola.

Di questo è già stata data comunicazione anche al Sindaco di Roma Capitale, R. Gualtieri e al Presidente del IV Municipio, M. Umberti.

In una prossima verranno conferite alcune deleghe per diversificare le attività e coinvolgere tutti i Consiglieri.

Ai nuovi eletti, gli auguri da parte del nostro giornale.

Si coglie l’occasione, ci ha dichiarato il Presidente Bellofatto, per ringraziare i Consiglieri uscenti (Arsi Giuseppe, Badino Marina e Di Giorgio Luciano), per il grande e proficuo lavoro svolto, nel triennio appena trascorso.