Elezioni Roma 2027, Abodi declina: “Io candidato sindaco? Non è il mio lavoro e non saprei farlo”

Andrea Abodi declina una sua eventuale corsa al Campidoglio con un candore che, in politica, fa quasi notizia.

Ai microfoni di “Un Giorno da Pecora”, il ministro dello Sport si concede un raro bagno di umiltà: «È un lavoro affascinante, ma non sono in grado». Fine della suspense, almeno per lui.

I conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari lo pungolano, insistono, lo mettono all’angolo, ma Abodi resta sulla difensiva. «Non è un tema, lo è stato», dice.

E in effetti lo era eccome: proprio qualche anno fa, Giorgia Meloni gli aveva chiesto ufficialmente di correre per il centrodestra.

«Sì, è andata così», conferma lui stesso. Poi arrivò il veto di Forza Italia, che volle puntare su Guido Bertolaso. La storia è nota: alla fine arrivò Enrico Michetti, al ballottaggio con Gualtieri, ma senza mai dare la sensazione di poter davvero vincere.

Adesso però è un’altra corsa. Con la riforma dei poteri di Roma Capitale sul tavolo e la volontà — mai così esplicita — del centrodestra di conquistare il Campidoglio, ogni nome pesa.

E proprio mentre i radar si spostano altrove, Abodi torna a vestire i panni dello schivo, dell’umile, del “non sono all’altezza”: «Il sindaco di Roma è un lavoro meraviglioso, ma non è il mio. Roma è un’azienda complessa. Non sono in grado di farlo», ribadisce, quasi a voler evitare qualsiasi equivoco.

Poi, una stoccata gentile su Roberto Gualtieri. Alla domanda su come giudichi l’operato dell’attuale sindaco, Abodi si limita a un laconico: «Fa quello che può». Traduzione: nessun affondo, nessuna carezza.

Ma mentre il ministro si chiama fuori, un altro nome sale prepotentemente nelle chiacchiere di palazzo: quello di Giovanni Malagò. L’ex presidente del Coni, oggi alla guida della Fondazione Milano Cortina 2026, non è più un sussurro da corridoi.

È un nome che viene fatto apertamente da diversi esponenti di Fratelli d’Italia e da molti nel centrodestra romano.

Malagò ha il profilo del tecnico con vocazione politica, relazioni forti, trasversalità naturale, quell’eleganza istituzionale che mette d’accordo quasi tutti. Soprattutto Forza Italia. La Lega nutre qualche dubbio, ma ha poco peso specifico in questo affare.

Certo, c’è un dettaglio fondamentale: Malagò si muove solo se vede la vittoria. E se davvero sta valutando la discesa in campo, significherebbe una cosa soltanto: che Giorgia Meloni, sulla sua città, ha deciso di cambiare registro.

