Eliminazione discarica nel parcheggio del Mercato Insieme … ultimo impegno non mantenuto

Il 20 agosto 2020 il nostro video (vedi in fondo all’articolo) lo documentava, ma già da tempo segnalavamo la discarica a cielo aperto e che giorno e dopo giorno cresce nonostante le segnalazioni dei cittadini, degli operatori del mercato e del nostro giornale che sulle questioni ambientali e sul degrado non fa e non farà mai sconti a nessuno.

Dopo il video di agosto nei primi giorni di ottobre siamo nuovamente tornati sul posto e stavolta le foto le abbiamo inviate con una e-mail oltre che al presidente G. Boccuzzi e all’ex assessore all’ambiente Dario Pulcini, a molti Consiglieri e anche alla Sindaca di Roma Virginia Raggi, tanto era diventata intollerabile la situazione.

Incredibile ma vero, in quanto mai accaduto prima, dopo alcune ore una e-mail dell’assessore Pulcini comunicava che già da tempo stava lavorando sulla cosa è che in questa settimana appena conclusa ci sarebbe stata la rimozione dei rifiuti e il ripristino del decoro e dell’antiigienicità del luogo che non dimentichiamolo è quasi un tutt’uno con il mercato rionale…

E invece niente, anzi la discarica è aumentata specialmente per quanto riguarda vecchi e abbandonati elettrodomestici, scaldabagni ed altro.

Delusi dell’impegno non mantenuto, ma su ambiente e decoro non arretriamo di un millimetro, torneremo a denunciare il degrado fino a quando oltre all’eliminazione della discarica non saranno fatte anche le altre opere necessarie, come la disostruzione della buca e dei tombini.

Il 20 Agosto questo Video… circa 2 settimane fa mando il tutto attraverso una E-mail alla Sindaca e al Municipio V-… Pubblicato da AbitareA Roma Notizie su Sabato 17 ottobre 2020