Elio Tomassetti è il nuovo presidente del XII municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 12.

Elio Tomassetti candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 66,5% mentre il candidato del centrodestra Pietrangelo Massaro si è fermato al 33,5%.

Come voti in assoluto Tomassetti ne ha raccolti 34.017, molti in più rispetto ai 23.112 del primo turno.

Il centrodestra ha incrementato di poco quelli presi al primo turno passando da 15.888 a 17.133.

L’affluenza è stata bassa: 42,79%; al primo turno fu il 49,67%.

Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio del XII municipio Dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021

Commento al voto

Un risultato incredibile per una campagna lunga, ma bellissima che ci ha portato nel nostro luogo naturale: in mezzo ai cittadini per le nostre strade e le nostre case. Un grazie infinito a tutti coloro che mi hanno supportato. Come abbiamo iniziato continueremo. Insieme!

Proseguirá il mio impegno, sempre tra la gente, sempre sul territorio

Carissimi, ho atteso un po’ prima di scrivere.

Come sapete, i romani hanno scelto Roberto Gualtieri come Sindaco di Roma ed Elio Tomassetti come Presidente del Municipio XII.

A loro rivolgo i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro.

Consentitemi di ringraziare dal profondo del cuore tutti voi per il sostegno che mi avete dato nel corso di questa campagna elettorale: siete stati tanti e meravigliosi.

Per me é stata una esperienza straordinaria, sento di essere cresciuto sotto il profilo umano e politico.

Grazie a chi mi ha regalato un oggetto portafortuna, grazie a chi si é fermato per strada con la macchina per gridarmi “Io e la mia famiglia siamo con te”, grazie a chi mi ha insegnato delle cose nuove, grazie a chi mi ha donato un po’ di se stesso con una chiacchierata, un sorriso o un pizzicotto sulla guancia.

Grazie ai membri del mio staff che mi hanno supportato e soprattutto sopportato: senza la vostra professionalità e generosità non sarei riuscito a trasmettere quello che avevo dentro e che volevo condividere con residenti, commercianti, associazioni e categorie.

Grazie ai candidati delle liste di centrodestra, nei confronti dei quali esprimo la mia più profonda riconoscenza per la lealtà e la serietà con cui mi hanno accompagnato in questo viaggio breve ma intenso.

Grazie ad Enrico Michetti, uomo perbene che si é speso molto e che sarebbe stato un ottimo sindaco per la nostra città.

Adesso si riparte. Sappiate che non vedo l’ora di rappresentare, come consigliere d’opposizione, dentro e fuori dall’aula, le tante persone che hanno riposto fiducia in me e nella nostra coalizione.

Lavorerò con passione e dedizione per migliorare il Municipio XII e Roma. E lo farò con tutto l’amore che ho. Potete starne certi.

Avanti tutta!