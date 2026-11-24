Un nuovo, significativo sviluppo investigativo torna a squarciare il silenzio attorno a uno dei misteri più fitti della storia giudiziaria italiana. Nuove risultanze tecniche su uno dei presunti telefonisti riaccendono infatti la pista delle comunicazioni anonime legate al sequestro di Emanuela Orlandi: gli accertamenti specialistici condotti dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri orientano ora l’attenzione degli inquirenti verso un soggetto finora mai comparso nelle carte dell’inchiesta, la cui identità rimane al momento ignota, ritenuto responsabile di una telefonata anonima recapitata ai familiari della giovane pochi giorni dopo la sua scomparsa.

Secondo quanto trapela, gli esiti degli approfondimenti tecnico-scientifici svolti dal Ris di Roma hanno restituito elementi convergenti e di particolare rilievo attorno a un profilo ben definito.

Sulla base di queste nuove acquisizioni, l’attività d’indagine portata avanti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina, procede senza sosta.

L’obiettivo degli investigatori è raccogliere ulteriori riscontri probatori per accertare con esattezza l’effettivo ruolo dell’uomo ancora senza nome e verificare possibili legami o punti di contatto con gli altri personaggi affiorati nel tempo nei diversi filoni d’inchiesta.

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