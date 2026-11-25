Cresce la tensione sul fronte dell’emergenza abitativa e i sindacati degli inquilini scendono in campo uniti. Si è svolta questa mattina a Roma la conferenza stampa convocata da SUNIA, SICET, UNIAT e Unione Inquilini per denunciare la drammatica situazione degli affitti in Italia e chiedere al Governo il ritiro immediato del Disegno di Legge 1896 sugli sfratti.

All’incontro, molto partecipato da stampa e televisioni, hanno preso parte anche esponenti delle istituzioni e della politica: il senatore Alfredo Bazoli (vicepresidente vicario del gruppo PD-IDP e membro della Commissione Giustizia) e Luca Blasi (responsabile nazionale Casa di Alleanza Verdi e Sinistra).

L’allarme: «Colpito anche il ceto medio»

A prendere la parola sono stati i vertici nazionali delle quattro sigle: i segretari generali Stefano Chiappelli (SUNIA), Fabrizio Esposito (SICET), Silvia Paoluzzi (Unione Inquilini) e il presidente Pietro Pellegrini (UNIAT). Il quadro tracciato durante il dibattito è allarmante: il disagio abitativo non è più un problema circoscritto alle sole fasce più deboli della popolazione, ma sta diventando una crisi strutturale che colpisce duramente il ceto medio, i lavoratori precari, i giovani in cerca di autonomia e gli studenti fuori sede.

No al DDL 1896 sugli sfratti

Al centro della contestazione c’è il nuovo disegno di legge sugli sfratti. Secondo le organizzazioni sindacali e le associazioni degli inquilini, il provvedimento va nella direzione opposta rispetto alle reali necessità del Paese: anziché introdurre tutele e salvaguardare il diritto all’abitare, rischia di inasprire le tensioni sociali e di lasciare migliaia di famiglie per strada, senza alcuna garanzia di un passaggio dignitoso «da casa a casa». Da qui la richiesta netta e unitaria di ritirare il testo.

Verso il presidio nazionale

La conferenza stampa di oggi rappresenta solo il primo passo di un percorso di lotta più ampio. I sindacati hanno infatti annunciato l’avvio immediato della mobilitazione su tutto il territorio nazionale. Se il Governo non farà marcia indietro ritirando il DDL 1896, le sigle chiameranno a raccolta inquilini, famiglie e associazioni in un presidio unitario nazionale davanti al Senato, non appena il provvedimento approderà in Aula per la discussione e il voto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza