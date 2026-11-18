La sicurezza torna al centro dello scontro politico nei quartieri della periferia orientale della Capitale. A scendere in campo è il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, che nel confermare la propria presenza al sit-in convocato per domani a Torpignattara dalle realtà associative e civiche del territorio, lancia un duro j’accuse contro l’esecutivo e chiede un cambio di passo immediato sul presidio delle strade.

«È da tantissimo tempo che affermiamo che nel quadrante est c’è un problema legato alla microcriminalità e soprattutto ai nuovi assetti della criminalità organizzata — denuncia il minisindaco —. Lo abbiamo evidenziato nell’ambito degli Osservatori territoriali per la sicurezza e in sede di Comitato provinciale, alla presenza del Prefetto e del Questore».

Nel mirino di Caliste finisce l’efficacia dei provvedimenti varati a livello nazionale rispetto alla carenza cronica di organici sul campo: «Il Governo continua a emanare decreti sicurezza che non producono effetti, mentre la realtà nei territori è una sola: personale, mezzi e risorse sono insufficienti per presidiare il territorio, soprattutto di notte».

La stoccata alla Commissione parlamentare: «Andava ascoltato tutto il quadrante est»

Non manca una critica esplicita anche all’impostazione dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, riunitasi nella giornata di ieri: secondo Caliste, l’organismo parlamentare «si è limitato a due Municipi, mentre sarebbe stata opportuna un’audizione su tutto il quadrante est».

Per il presidente del V Municipio, infatti, la riqualificazione sociale non basta senza un adeguato controllo del territorio: «La criminalità dilaga laddove arretra lo Stato, ormai è chiaro a tutti. Noi possiamo lavorare per il recupero urbano e sociale delle nostre zone, ma senza un’adeguata attenzione alle dinamiche attinenti all’ordine pubblico tutto rimane difficile».

Da qui l’appello finale a una reale assunzione di responsabilità condivisa: «Noi continueremo a fare la nostra parte e auspichiamo, nuovamente, che tutti i livelli istituzionali facciano altrettanto. Ad oggi, dopo molteplici riunioni sulla sicurezza con gli organi preposti, la situazione non è cambiata».

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