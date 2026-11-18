Emergenza sicurezza a Roma Est, il presidente del V Municipio Caliste attacca il Governo: «Troppi decreti ma mancano agenti di notte»
Il minisindaco annuncia la partecipazione al sit-in di domani a Torpignattara e critica la Commissione Periferie: «Sbagliato limitare le audizioni a soli due Municipi, serve uno sguardo su tutto il quadrante. La criminalità dilaga dove arretra lo Stato»
La sicurezza torna al centro dello scontro politico nei quartieri della periferia orientale della Capitale. A scendere in campo è il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, che nel confermare la propria presenza al sit-in convocato per domani a Torpignattara dalle realtà associative e civiche del territorio, lancia un duro j’accuse contro l’esecutivo e chiede un cambio di passo immediato sul presidio delle strade.
«È da tantissimo tempo che affermiamo che nel quadrante est c’è un problema legato alla microcriminalità e soprattutto ai nuovi assetti della criminalità organizzata — denuncia il minisindaco —. Lo abbiamo evidenziato nell’ambito degli Osservatori territoriali per la sicurezza e in sede di Comitato provinciale, alla presenza del Prefetto e del Questore».
Nel mirino di Caliste finisce l’efficacia dei provvedimenti varati a livello nazionale rispetto alla carenza cronica di organici sul campo: «Il Governo continua a emanare decreti sicurezza che non producono effetti, mentre la realtà nei territori è una sola: personale, mezzi e risorse sono insufficienti per presidiare il territorio, soprattutto di notte».
La stoccata alla Commissione parlamentare: «Andava ascoltato tutto il quadrante est»
Non manca una critica esplicita anche all’impostazione dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, riunitasi nella giornata di ieri: secondo Caliste, l’organismo parlamentare «si è limitato a due Municipi, mentre sarebbe stata opportuna un’audizione su tutto il quadrante est».
Per il presidente del V Municipio, infatti, la riqualificazione sociale non basta senza un adeguato controllo del territorio: «La criminalità dilaga laddove arretra lo Stato, ormai è chiaro a tutti. Noi possiamo lavorare per il recupero urbano e sociale delle nostre zone, ma senza un’adeguata attenzione alle dinamiche attinenti all’ordine pubblico tutto rimane difficile».
Da qui l’appello finale a una reale assunzione di responsabilità condivisa: «Noi continueremo a fare la nostra parte e auspichiamo, nuovamente, che tutti i livelli istituzionali facciano altrettanto. Ad oggi, dopo molteplici riunioni sulla sicurezza con gli organi preposti, la situazione non è cambiata».
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