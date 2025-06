Enasarco avanti tutta: elezioni con una sola lista, nonostante il monito del ministero

La macchina elettorale dell’Enasarco non si ferma. Nonostante una sentenza del tribunale civile abbia riammesso la lista Fnaap-Confael, inizialmente esclusa, e un invito alla “prudente ponderazione” giunto direttamente dal Ministero del Lavoro, la Fondazione ha deciso di tirare dritto e proseguire con il voto. Le urne digitali resteranno aperte fino al 16 giugno. E, per ora, in corsa c’è una sola lista.

Una tornata elettorale, questa, già segnata da tensioni e ricorsi. Tutto è esploso il 5 giugno, quando i giudici hanno accolto il reclamo della Fnaap-Confael, lista rimasta fuori dalla competizione per questioni formali. Il giorno successivo, la stessa sigla ha chiesto ufficialmente di fermare le elezioni per garantire il corretto svolgimento dei 60 giorni di campagna previsti dal regolamento.

A sostegno della richiesta è intervenuto anche il Ministero del Lavoro, con due comunicazioni separate nella giornata del 6 giugno, in cui suggeriva di valutare con cautela il proseguimento del voto.

Ma Enasarco ha scelto un’altra strada. In una nota pubblicata sul proprio sito il 6 giugno, la Fondazione ha chiarito: “Il ministero non impone la sospensione delle elezioni, bensì rimette all’autonoma decisione dell’ente la prosecuzione della procedura elettorale, tenuto conto dello stato di avanzamento della stessa”.

Parole che segnano una posizione netta. E che sono state ribadite in un ulteriore comunicato diffuso domenica 8 giugno, in cui la Fondazione accusa: “Stanno circolando informazioni scorrette e fuorvianti. Le esclusioni delle liste non dipendono dalla Fondazione, ma dalla Commissione Elettorale, che ha applicato le indicazioni del ministero vigilante in merito alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali”.

Il cuore del nodo giuridico è proprio qui: chi può davvero partecipare alla vita elettorale dell’ente? Secondo Enasarco, la Commissione si è basata sulla sottoscrizione degli Accordi Economici Collettivi e della convenzione FIRR per valutare la rappresentatività delle sigle. Un criterio contestato da Fnaap-Confael, che invece chiede pari dignità sindacale.

Eppure, tra comunicati e carte bollate, c’è anche chi va a votare. Nei primi due giorni, oltre 10mila iscritti – tra agenti di commercio, consulenti e imprese – hanno già espresso la loro preferenza. Per Enasarco, è un “forte segnale di partecipazione democratica”.

Ma resta aperta la questione della legittimità del voto. Cosa accadrà se, a urne chiuse, un nuovo verdetto dovesse ribaltare tutto? Intanto, il silenzio degli altri soggetti istituzionali lascia lo scontro tutto nelle mani della Fondazione e dei suoi detrattori. E in questa partita giocata a colpi di comunicati e sentenze, il futuro di migliaia di agenti di commercio si scrive oggi, un clic alla volta.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.