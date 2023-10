Ennesimo sopralluogo in piazza delle Primule a Centocelle

Piazza delle Primule e dintorni sono ormai diventati una vera e propria spina nel fianco per l’amministrazione del V municipio. Dopo le assicurazioni date più volte da componenti della Giunta Caliste e dallo stesso presidente all’indomani dalla vittoria elettorale dell’ottobre del 2021 i problemi sono ancora qui.

Nulla ha prodotto anche il sopralluogo fatto nel dicembre scorso dall’assessore ai LL.PP. Maura Lostia accompagnata nell’occasione da un dirigente della UOT che però si è dimostrato inutile nonostante l’impegno assunto per una veloce soluzione del problema che ovviamente non c’è stato.

Purtroppo gli anziani continuano a cadere e solo per fortuna senza drammatiche conseguenze.

Il 13 ottobre 2023 ennesimo sopralluogo e questa volta con il Direttore della UOT municipale l’Arch. Andrea De Carolis che accompagnato dai consiglieri facenti parte della commissione consiliare LL.PP. Buttitta e Pietrosanti ha potuto visionare i problemi sollevati dagli stessi e segnalati più volte anche dal nostro giornale come: il marciapiede davanti al civico 15 di piazza delle Primule, la questione delle panchine e la sistemazione del giardinetto sulla stessa piazza e frequentata giornalmente da decine di anziani, la messa in sicurezza di alcuni incroci su via Tor de Schiavi mediante segnaletica verticale luminosa ad intermittenza, i parapedonali su via dei Glicini (problema già tra l’altro trattato dall’aula consiliare con una risoluzione approvata all’unanimità circa un anno fa).

I due consiglieri hanno fatto presente all’Arch. De Carolis della mancata sicurezza per i pedoni che transitano sui due camminamenti laterali che circondano lo square centrale di viale della Primavera dove purtroppo molti parapedonali sono stati abbattuti da incidenti stradali, un paio dei quali con purtroppo esiti mortali.

Il dirigente è stato accompagnato a vedere anche altre situazioni critiche. Noi eravamo presenti come il giornale a cui stanno a cuore i problemi che sempre più spesso ci vengono segnalati dai nostri lettori e pensiamo che l’aver incassato il parere positivo del Direttore ci lasci ben sperare per una soluzione a breve delle questioni sollevate ad iniziare dalla promessa non mantenuta di aumentare le panchine nel giardino di piazza delle Primule.

Ovviamente come sempre vigileremo e ne aggiorneremo i nostri lettori.